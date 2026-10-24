Refisal y Blancox, las marcas que conectan a Brinsa con millones de hogares colombianos

A través de marcas como Refisal y Blancox, la compañía colombiana Brinsa acompaña la cotidianidad de los hogares del país. Pero su actividad va más allá de los productos de consumo: mediante la producción de químicos, también contribuye al tratamiento del agua potable en Colombia.

Según su informe de gestión de 2025, el cloro que produce la empresa permite potabilizar el agua que reciben 46 millones de personas en Colombia y otros 8 millones en el extranjero. Para Brinsa, este producto conecta su actividad industrial con el bienestar de las comunidades. Karen Brazdys, presidenta de la compañía, destaca la responsabilidad que implica suministrar insumos esenciales para la vida cotidiana, como el cloro utilizado en los procesos de potabilización, y contribuir así a mejorar la calidad de vida de las generaciones futuras.

Las operaciones de Brinsa se concentran principalmente en Cundinamarca, donde también desarrolla iniciativas de empleo y trabajo con comunidades rurales. Desde 2023, por ejemplo, la compañía lleva adelante el programa Acueductos con Propósito, que ha intervenido siete acueductos rurales en Cogua, Gachancipá y Zipaquirá, con un beneficio para 12.580 personas. Además, la empresa señala que devuelve el agua que utiliza en las mismas condiciones en que la capta.

La generación de empleo es otro componente de su actividad en el territorio. De las 685 nuevas oportunidades laborales registradas en 2025, 602 correspondieron a personas de Cajicá, Tabio, Chía, Zipaquirá y Sesquilé. A esto se suma Tejiendo con Sentido, una iniciativa que transforma uniformes de dotación usados en bolsos y genera oportunidades de trabajo para mujeres cabeza de hogar.

El desarrollo del país, sostiene la compañía, también se materializa en sus plantas y en las comunidades donde opera. Así lo expresa su presidenta: “Somos una empresa colombiana y nuestro futuro se construye aquí, en nuestras plantas y con la gente que trabaja en ellas. Cada empleo que generamos y cada planta que modernizamos es una apuesta por la innovación y el futuro de Colombia”.

A esta gestión se suma la calidad de sus productos, que figuran entre los elegidos por los hogares colombianos. En la categoría de alimentos, Refisal se encuentra entre las cuatro marcas preferidas por los hogares del país, según Brand Footprint Colombia 2026, de Worldpanel by Numerator. Además, el empaque de su salero barril es reciclable y reutilizable. De cara al futuro, Brazdys también destaca la importancia de “la soberanía productiva de nuestro plan estratégico a largo plazo”.

Blancox es otra de las marcas representativas de la compañía y llega a 5,4 millones de hogares, de acuerdo con estimaciones de Brinsa. En su negocio industrial, la empresa produce cloro, soda cáustica y otros químicos para el mercado nacional. Al cierre de 2025, su capacidad de producción de cloro había aumentado un 50 por ciento. Ese mismo año comenzó a operar la refinería K, que permite procesar salmuera cruda y tratada, optimizar el consumo energético y reducir la huella de carbono del negocio.

Para Brinsa, estos resultados también dependen de las personas que hacen posible su operación. La presidenta lo resume así: “Ninguno de estos logros sería posible sin el compromiso de nuestra gente”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Brinsa