Lactalis forma en Francia a los futuros líderes de la agroindustria colombiana: así funciona su apuesta por el talento nacional

Para Lactalis Colombia, una multinacional con más de 90 años de historia láctea, construir país no se agota en levantar plantas ni en cerrar balances positivos. Se construye cuando una empresa decide invertir en la capacidad de su gente. Esa convicción tiene hoy un nombre propio, el Programa EFA, con el que la compañía sostiene en Francia la maestría de jóvenes ingenieros colombianos y los espera de vuelta, con contrato, para que se conviertan en los futuros líderes de sus plantas.

Es una apuesta de largo plazo y parte de un contexto conocido: miles de recién graduados encuentran barreras para conseguir su primer empleo y otros se van del país sin regresar. Lactalis quiere que esa historia termine distinta, con talento que se forma en centros de producción avanzados y vuelve a aportar a Colombia. Por eso el modelo une la educación superior internacional con el progreso industrial del campo y de las regiones. A diferencia de otros esquemas de movilidad, en los que el talento calificado se dispersa por el mundo, EFA está concebido para frenar la salida de profesionales calificados del país.

EFA son las siglas de École Française d’Affinage, el nombre que recibe la maduración del queso. Creado en 2002 dentro del Grupo Lactalis y conocido a nivel corporativo como I²FA, es una formación dual única en el sector lácteo que se desarrolla con la École Supérieure d’Agricultures (ESA), en Angers, en el valle del Loira. Más de 170 profesionales de 33 países han pasado por él. Colombia se sumó en 2015 con Daniel Castellanos, el primer seleccionado, quien abrió el camino y demostró que la ingeniería nacional puede responder en escenarios de alta exigencia global.

Formar hoy a los líderes del mañana

Durante dos años, la vida de estos jóvenes se parte en ciclos de seis semanas: tres de clase en ESA y tres de trabajo en una planta del Grupo en Francia.

Son recién egresados de Ingeniería Química, Biología, Veterinaria, Alimentos o Microbiología, y cursan una maestría en Ciencias de los Alimentos lejos de casa, con la compañía cubriendo los costos académicos, los viáticos y la manutención, además de un salario. En las plantas tienen mentores con años de oficio que les enseñan procesos como la pasteurización y el afinado, y lo que escuchan en el aula lo ven ocurrir en la fábrica.

Al terminar, se llevan dos años de experiencia industrial y una forma de trabajar aprendida junto a equipos de distintas culturas. Para Lactalis, el programa es una inversión estructural en quienes conducirán el futuro de la agroindustria nacional, y no una beca convencional. Por eso el final del camino está definido desde el principio: un contrato de mínimo dos años en Colombia, a donde la compañía espera que ese talento vuelva.

Un regreso con propósito

Al regresar, los graduados tienen un contrato de mínimo dos años en la operación colombiana de la compañía. Se vinculan como ingenieros y coordinadores en las áreas de Producción, Control de Calidad, Investigación y Desarrollo (I+D) y Excelencia Operacional, en las plantas de Chía, en Cundinamarca; Medellín, en Antioquia, y Cereté, en Córdoba. Esas áreas abarcan desde la fabricación y la verificación de los productos hasta el desarrollo de soluciones y la mejora de los procesos.

Según la compañía, lo aprendido en Francia puede aplicarse a la eficiencia de la operación, a la calidad y la inocuidad de los alimentos y al acompañamiento técnico de los proveedores de leche. Su producción proviene de más de 1.600 familias ganaderas, por lo que el trabajo en planta se conecta con una cadena que empieza en el campo.

Las trayectorias ya muestran resultados. Anderson Tovar, de la generación 2021, volvió y hoy es jefe de Producción de la Planta Medellín, desde donde guía operaciones que abastecen de productos tradicionales a millones de hogares. Nicolás Banse, de esa misma promoción, llegó a ser Raw Milk Quality Manager para Sudáfrica y el sur de Europa, una muestra del calibre que alcanza la formación. Sus caminos reflejan las posibilidades que se abren después de EFA: asumir responsabilidades en Colombia o avanzar hacia cargos en otras operaciones internacionales de la compañía.

Detrás hay una lectura de país. Con EFA, Lactalis fortalece su línea de sucesión operativa y le deja a Colombia ingenieros con formación global y arraigados a su tierra, capaces de mantener al agro nacional en el mapa de la competitividad mundial. “EFA no es una beca convencional; es una inversión estructural en los profesionales que conducirán el futuro de la agroindustria nacional”, dice Diana Marcela Cardenas Arias, directora de Recursos Humanos de Lactalis Colombia.

La compañía lo conecta con un momento en que se piden alianzas más estrechas entre la academia y el sector productivo, y con la convicción de que la sostenibilidad económica no puede desligarse del desarrollo humano.

La próxima fecha de esa apuesta es 2027. Ese año regresan Sofía Córdoba y Meliza López, dos ingenieras colombianas de la generación 2025-2027 que hoy entrenan en plantas francesas y volverán a liderar procesos de manufactura. Su llegada marca un avance en diversidad e inclusión en la industria y es una apuesta por la mujer en la ingeniería. Actualmente, Lactalis está en el proceso de búsqueda del siguiente candidato que se irá en 2027 a iniciar el ciclo de estudios.

Invertir en la gente

2002: año en que nace el programa dentro del Grupo Lactalis.

2015: llegada a Colombia, con Daniel Castellanos como primer seleccionado.

170 profesionales de 33 países han participado a nivel global.

100% de los costos académicos asumidos por la compañía, con salario, viáticos y manutención.

2 años de contrato mínimo en Lactalis Colombia al regresar.

3 plantas reciben a los graduados: Chía, Medellín y Cereté.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lactalis.