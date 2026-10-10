Margarita María Rodríguez: “El desarrollo económico es una plataforma de transformación para las personas, la sociedad y el medioambiente”

Pensó que su vida giraría siempre en torno al arte. Estudió Artes Plásticas y continuó su formación en París y Nueva York, donde cursó estudios en Mercado Internacional del Arte y una maestría en Art Business en Sotheby’s Institute of Art.

Al terminar sus prácticas en una galería en Nueva York, encontró una oportunidad en la banca de inversión y descubrió que el mundo empresarial también le apasionaba.

Decidió, entonces, regresar a Colombia para vincularse a la empresa de sus padres, Vitanest Solutions, que desde hace 20 años comercializa aditivos, ingredientes funcionales y proteínas para la nutrición humana y animal.

El arte no solo se observa: también cambia nuestra manera de entender el mundo

Se unió a la compañía en 2012 y, tres años después, asumió la gerencia general. Del grupo también forman parte The Craft Drinks Lab, proveedor para el sector de la cerveza y los destilados artesanales, y Uruz America Corp, una planta de alimentos balanceados ubicada en Turbaco (Bolívar).

Las tres compañías generan 35 empleos. “Al principio, nadie me tenía en cuenta porque llegué siendo la hija del jefe y, además, no había estudiado nada relacionado con el negocio. Tuve que trabajar duro para demostrar que podía”, dice.

Entre sus nuevos proyectos está el lanzamiento de Eira, una línea de suplementos. “En los últimos años se han frenado las inversiones, pero creo en la generación de empleo desde una perspectiva humanística. Entiendo el desarrollo económico como una plataforma de transformación para las personas, la sociedad y el medioambiente”, concluye.