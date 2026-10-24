De la vigilancia a la prevención: nuevas estrategias para proteger las empresas

La vigilancia ha evolucionado hacia un modelo que integra prevención, análisis de datos, conocimiento humano y responsabilidad social. En este contexto, la seguridad privada ya no se limita a custodiar instalaciones, sino que busca anticipar riesgos y responder a amenazas físicas y digitales.

Proteger también implica salvaguardar la información y garantizar la continuidad de las operaciones. “Hoy la seguridad debe entenderse como la capacidad de anticiparse, no solo una reacción ante un incidente”, afirmó Ricardo Romero Bayona, gerente y representante legal de Detección Seguridad Privada Ltda., compañía que integra soluciones tecnológicas y consultoría especializada.

En este modelo, explicó Romero Bayona, los servicios de vigilancia fija y móvil, protección de personas y carga, medios caninos, drones, analítica de video y asesoría estratégica deben funcionar de manera articulada. “Es una tendencia y una necesidad mundial. Por eso, cada proceso operativo y administrativo responde a una planeación estratégica con presupuesto oficial asignado. Esto garantiza el cumplimiento estricto de nuestros estándares certificados: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 18788, BASC y RUC, consolidando una cultura de excelencia”, señaló.

La propuesta está dirigida a sectores como infraestructura energética, logística, industria y comercio, donde una contingencia puede poner en riesgo a los trabajadores, ocasionar pérdidas o interrumpir las actividades. En estos escenarios, las herramientas tecnológicas deben complementarse con la lectura del entorno, la evaluación de vulnerabilidades y el criterio humano.

Tecnología para anticipar riesgos

La integración de los ámbitos físico y digital constituye uno de los mayores desafíos del sector. Una intrusión o una falla en las comunicaciones puede comprometer tanto las instalaciones como la información. Para responder a estos riesgos, Detección Seguridad Privada Ltda. incorpora analítica de video con inteligencia artificial, patrullaje perimetral mediante drones y redes de comunicación crítica Push-to-Talk sobre 4G y 5G, con georreferenciación y monitoreo centralizado las 24 horas.

Las minutas digitales con códigos QR y tecnología NFC facilitan el registro de novedades y la verificación de recorridos. A estas soluciones se suma la supervisión motorizada. La compañía también aplica medidas para proteger los datos personales y la información confidencial de sus clientes, de conformidad con la Ley 1581 de 2012.

“Los dispositivos por sí solos no resuelven un problema de seguridad. Su efectividad depende de que estén integrados a protocolos claros, de contar con personal preparado y de tomar decisiones oportunas”, sostuvo Romero Bayona. El objetivo es avanzar de un esquema centrado en la observación hacia una gestión que articule información, prevención y capacidad de respuesta.

Con licencia de funcionamiento otorgada en 2018 por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Detección Seguridad Privada Ltda. está autorizada para operar en 20 departamentos. Su dirección estratégica se encuentra en Bogotá y cuenta con presencia en distintas regiones del país. Además, reporta pólizas de responsabilidad civil extracontractual superiores a 2.400 salarios mínimos legales vigentes.

Detección Seguridad Privada Ltda. incorpora analítica de video con inteligencia artificial, patrullaje perimetral mediante drones y redes de comunicación crítica Push-to-Talk sobre 4G y 5G, con georreferenciación y monitoreo centralizado las 24 horas. Foto: Suministrada a SEMANA - API

El factor humano

La transformación digital exige nuevas competencias, pero no desplaza el papel de las personas. Vigilantes, escoltas, operadores de medios tecnológicos y guías caninos conforman la primera línea de actuación, mientras los equipos administrativos respaldan la logística y el cumplimiento normativo.

Para Romero Bayona, la confianza se construye mediante la capacidad de interpretar el entorno, reportar con precisión y actuar conforme a los procedimientos establecidos. En consonancia con esta visión, la compañía complementa la formación laboral con iniciativas de seguridad y salud en el trabajo, bienestar emocional, prevención del acoso y acompañamiento familiar.

La generación de empleo es otra dimensión relevante de una industria intensiva en talento humano. En marzo de 2025, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada informó que el sector reunía 1.355 empresas de vigilancia y departamentos de seguridad, con 351.118 trabajadores operativos.

La inclusión también ocupa un lugar importante en la estrategia de Detección Seguridad Privada Ltda., que promueve la participación de mujeres en cargos operativos y directivos, además de abrir oportunidades para personas con discapacidad y veteranos de la fuerza pública. Su ruta de desarrollo profesional contempla avanzar desde labores de vigilancia hacia funciones especializadas, como escolta VIP, analista de riesgos, guía canino o piloto de drones. Según el gerente, la formalización facilita el acceso a la seguridad social y contribuye a la estabilidad de las familias.

Innovación con responsabilidad

La incorporación de innovaciones debe avanzar de la mano del cumplimiento normativo y la sostenibilidad financiera. Mientras las variaciones en los costos laborales exigen mayor planeación, los clientes esperan servicios confiables y estándares verificables. “Debemos mantener la competitividad sin sacrificar la legalidad, la calidad del servicio ni las condiciones de quienes lo hacen posible”, afirmó Romero Bayona.

A su juicio, la analítica predictiva, los drones y las comunicaciones con geocercas pueden optimizar la respuesta cuando se emplean con objetivos definidos, controles adecuados y personal capacitado. Innovar no consiste en acumular dispositivos, sino en convertirlos en recursos que permitan tomar mejores decisiones.

La digitalización también contribuye a reducir el consumo de papel y optimizar los recorridos de supervisión. En el ámbito social, la organización desarrolla iniciativas comunitarias alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y coordina acciones preventivas con la Policía Nacional y los Frentes de Seguridad Empresarial.

De cara al futuro, su hoja de ruta contempla ampliar la cobertura nacional, automatizar los centros de monitoreo, fortalecer la analítica de video y aumentar la planta de personal en las regiones, con especial atención a la inclusión de mujeres.

Para Romero Bayona, el propósito es proteger los activos, preservar la integridad de las personas y asegurar la continuidad de las operaciones. En un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, la diferencia radica en combinar innovación, rigor operativo y responsabilidad. Los equipos tecnológicos amplían la capacidad de observación, pero la preparación del personal, la trazabilidad de los procesos y el cumplimiento de la ley permiten convertir esas herramientas en una respuesta integral.

*Contenido eleborado de apoyo de Detección Seguridad Privada Ltda