Más de 11.000 empresas en Colombia utilizan este software de gestión para optimizar sus procesos: “Generamos un impacto real”

En Colombia el tejido empresarial no para de crecer. Tras alcanzar en 2025 un máximo histórico de casi 2 millones de empresas activas, entre enero y agosto de 2026 se registraron y renovaron cerca de 1,7 millones de matrículas mercantiles, un 3,7 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En un entorno de creciente competencia, cambios en el consumo, exigencias del mercado y ajustes normativos, optimizar recursos y gestionar los procesos con eficiencia es cada vez más indispensable para progresar.

Con esa visión, más de 11.000 organizaciones de sectores como comercio, manufactura, salud y hospitalidad han confiado en Siesa, una compañía colombiana fundada en 1981 para facilitar el manejo contable de los negocios cuando la informática se abría paso. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en referente en software de gestión empresarial. Hoy, su trabajo va más allá de implementar sistemas: conecta áreas como administración, finanzas, logística y puntos de venta para facilitar el funcionamiento diario.

Estas soluciones abarcan cada vez más operaciones importantes. La tecnología de Siesa procesa el 15 por ciento de la nómina de las medianas y grandes empresas de Colombia y, a través de los puntos de venta de sus aliados, el 10 por ciento de la facturación electrónica nacional. Además, tiene presencia en uno de cada tres supermercados, tres de cada diez restaurantes y una de cada cinco empresas manufactureras del país.

“En Siesa entendemos que una empresa avanza cuando puede decidir con información confiable y una operación conectada”, señaló Juan Pablo Mancera, director de Mercadeo de Siesa. Para responder a sus clientes, la compañía trabaja en espacios de cocreación e identifica oportunidades para simplificar tareas y adaptar herramientas a cada industria, permitiendo a las empresas concentrarse en otras prioridades.

La transformación también pasa por la inteligencia artificial y la seguridad digital que exige monitoreo activo, prevención de riesgos y capacidad de respuesta. Los clientes de Siesa utiliza sus soluciones en la nube, bajo el modelo de software como servicio (SaaS), que facilita el acceso a herramientas de gestión y permite ajustar recursos según las necesidades de cada organización.

El conocimiento local es otra parte de su apuesta. Más de 1.000 colaboradores de distintas regiones del país participan en el desarrollo, la implementación y el soporte de las soluciones. Sus equipos combinan capacidades tecnológicas con conocimientos contables y operativos para traducir necesidades concretas –como cambios en nómina, facturación electrónica o disposiciones normativas– en herramientas aplicables al negocio.

“Nuestra presencia en sectores clave refleja el impacto real de la tecnología desarrollada desde Colombia, pues más allá de las cifras, significa acompañar diariamente a miles de negocios que generan empleo, dinamizan las regiones y sostienen el progreso del país”, añadió Mancera. Lo cierto es que Siesa crece acompañando a las empresas que confían en sus soluciones. Así ha sido desde que nació hace 45 años.

*Contenido elaborado con el apoyo de Siesa.