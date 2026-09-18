De la contabilidad en papel a la inteligencia artificial: la transformación de esta firma tecnológica caleña

Siesa comenzó hace 45 años en Cali como una empresa de software contable creada por dos ingenieros recién salidos de la universidad. En ese momento, buena parte de las compañías colombianas llevaba sus cuentas en papel y las soluciones tecnológicas disponibles estaban reservadas, principalmente, a organizaciones de gran tamaño que podían asumir los costos de implementación.

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Cuatro décadas después, la compañía tiene más de 11.000 clientes en América Latina y busca profundizar su transformación tecnológica con herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos.

Vicente Pava, CEO de Siesa, explica que la empresa se ha concentrado en el segmento medio del mercado. En Colombia, su universo objetivo comprende unas 45.000 compañías medianas y grandes, con ingresos que pueden partir de alrededor de 10.000 millones de pesos y superar el billón. La empresa no apunta, según Pava, a las corporaciones de mayor tamaño, que suelen utilizar otro tipo de plataformas empresariales.

El negocio de Siesa está centrado en los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), plataformas que integran áreas como contabilidad, finanzas, manufactura, inventarios, cadenas de suministro y gestión comercial. El origen de la compañía estuvo precisamente en la contabilidad, pero con los años amplió su oferta hacia diferentes procesos de administración empresarial.

Actualmente, tiene presencia en sectores como hotelería, comercio, retail, manufactura, restaurantes, salud, clubes sociales, agroindustria y telecomunicaciones. La compañía también adquirió hace cerca de ocho años a Zeus, empresa especializada, entre otros segmentos, en soluciones para hotelería. Pava asegura que esa plataforma tiene presencia en cerca del 71 por ciento de la gran hotelería del país.

Salto a la nube

Uno de los cambios más importantes en el negocio ha sido la migración desde el modelo tradicional de licencias instaladas en computadores y servidores propios hacia servicios alojados en la nube.

En sus primeros años, los clientes compraban el paquete de software y lo instalaban directamente en sus equipos. Posteriormente, aparecieron los servidores empresariales y las terminales conectadas a ellos. Hoy, buena parte de la infraestructura puede ser administrada por el proveedor. Según Pava, alrededor del 40 por ciento de los clientes de Siesa ya utiliza soluciones en la nube. Esto permite que las empresas reduzcan las inversiones directas en infraestructura, bases de datos, mantenimiento y parte de la gestión de ciberseguridad. Sin embargo, la compañía todavía tiene una proporción importante de usuarios trabajando con versiones tradicionales o legacy.

Alrededor del 40 por ciento de los clientes de Siesa ya utiliza soluciones en la nube. Foto: Getty Images

El siguiente paso es ampliar el uso de inteligencia artificial. Pava asegura que los clientes están demandando cada vez más herramientas de analítica de datos apoyadas en esta tecnología. Por esa razón, Siesa trabaja en nuevos productos y en modificaciones de los existentes, en medio de un proceso de transformación tecnológica que continuará durante 2027.

La empresa también está utilizando inteligencia artificial para acelerar el desarrollo de software y la formación de sus equipos. Pava considera que, al menos en esta etapa, estas herramientas están aumentando la productividad de los trabajadores más que sustituyéndolos.

Desarrollo desde Colombia

Siesa tiene más de 1.000 colaboradores y mantiene en Colombia sus procesos de desarrollo, implementación y soporte. Una característica particular de su modelo, de acuerdo con Pava, es la combinación de conocimiento contable y tecnológico. Parte de los profesionales que trabajan en desarrollo tienen formación inicial como contadores y, posteriormente, aprendieron programación y lenguajes de computación.

“No es un desarrollador de software que aprende de contabilidad; es un contador que aprende de software”, explicó.

Pava sostiene que Colombia dispone actualmente de suficiente talento para el sector tecnológico y que la oferta y la demanda de desarrolladores se encuentran relativamente equilibradas. Para una empresa de software, agrega, la competitividad del país depende menos de infraestructura física como carreteras o costos logísticos y más de factores como conectividad, disponibilidad de talento y acceso a capital.

Aunque Colombia continúa siendo ampliamente el principal mercado, Siesa ha extendido su operación por América Latina. La empresa comenzó su internacionalización durante una etapa en la que fue adquirida por un grupo mexicano. Actualmente, tiene oficinas en Perú y Ecuador y presencia comercial en mercados como México, Panamá, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Uruguay. En total, Pava señala que llegan a 17 países.

Sin embargo, el peso de los negocios internacionales todavía es limitado, pues generan alrededor del 5 por ciento de los ingresos de la empresa.

La estrategia de corto plazo no contempla una expansión acelerada mediante nuevas adquisiciones. Pava afirma que la prioridad es el crecimiento orgánico y acompañar a los clientes colombianos que amplían sus operaciones hacia otros mercados de la región.

Un socio clave

En diciembre de 2024, Advent International adquirió una participación mayoritaria en Siesa. El socio fundador conserva una participación relevante en la empresa.

Con este apalancamiento, la compañía busca seguir creciendo y haciéndoles frente a desafíos como los cambios regulatorios que afectan las labores contables.

Reformas laborales, ajustes al salario mínimo, modificaciones tributarias o nuevas disposiciones sobre nómina obligan a actualizar los sistemas utilizados por las empresas.

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Pava asegura que Siesa cuenta con equipos capaces de adaptar rápidamente el software a las nuevas reglas. Como ejemplo, menciona las recientes modificaciones en la jornada laboral y en los costos de horas extra. La compañía desarrolló herramientas para que sus clientes pudieran administrar mejor las horas disponibles de sus trabajadores.

En materia de crecimiento, Pava señala que el comportamiento de Siesa está estrechamente relacionado con el desempeño general de las empresas y de la economía colombiana. Para los próximos años, la prioridad será continuar desarrollando productos, ampliar las capacidades de inteligencia artificial y analítica y crecer sobre la base actual de clientes.

Frente al nuevo Gobierno, Pava plantea como prioridades para fomentar más empresas como Siesa, mejorar las condiciones para atraer fondos de inversión privada y ampliar las alternativas de financiación, pues esos han sido dos de los obstáculos tradicionales al emprender.