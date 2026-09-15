Accesspark, la apuesta colombiana por transformar los parqueaderos con tecnología

Desde 2018, Accesspark desarrolla software y hardware para el sector de parking, con soluciones que van desde sistemas de control de acceso vehicular hasta almacenamiento inteligente, automatización de baños y desarrollos a la medida. Detrás de esta compañía está Nataly García, administradora de empresas y magíster en Dirección de Empresas, quien asumió el desafío de construir un negocio propio.

La apuesta de García fue incorporar diseño y elegancia a estos equipos, sin dejar de lado su propósito, una decisión que terminó convirtiéndose en uno de los sellos de Accesspark y en una forma distinta de entender este tipo de soluciones. “Veníamos de un proceso de escisión y nuestro principal reto era hacernos conocer. Hoy, podemos dar soluciones tecnológicas de valor a cualquiera de nuestros clientes”, afirma.

Gracias a esta filosofía, la compañía logró su primera exportación al Aeropuerto Princesa Juliana, en San Martí y su siguiente reto es llevar sus soluciones a más mercados de Latinoamérica, demostrando que el talento y la tecnología colombianos pueden competir y generar productos de alto valor.