Innovación

Accesspark, la apuesta colombiana por transformar los parqueaderos con tecnología

Con soluciones de software y hardware para control de acceso vehicular, almacenamiento inteligente y automatización, Accesspark busca transformar la experiencia y operación de los parqueaderos. La compañía ya dio sus primeros pasos en mercados internacionales.

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Redacción Semana
15 de septiembre de 2026 a las 1:53 p. m.
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Desde 2018, Accesspark desarrolla software y hardware para el sector de parking, con soluciones que van desde sistemas de control de acceso vehicular hasta almacenamiento inteligente, automatización de baños y desarrollos a la medida. Detrás de esta compañía está Nataly García, administradora de empresas y magíster en Dirección de Empresas, quien asumió el desafío de construir un negocio propio.

La apuesta de García fue incorporar diseño y elegancia a estos equipos, sin dejar de lado su propósito, una decisión que terminó convirtiéndose en uno de los sellos de Accesspark y en una forma distinta de entender este tipo de soluciones. “Veníamos de un proceso de escisión y nuestro principal reto era hacernos conocer. Hoy, podemos dar soluciones tecnológicas de valor a cualquiera de nuestros clientes”, afirma.

Gracias a esta filosofía, la compañía logró su primera exportación al Aeropuerto Princesa Juliana, en San Martí y su siguiente reto es llevar sus soluciones a más mercados de Latinoamérica, demostrando que el talento y la tecnología colombianos pueden competir y generar productos de alto valor.