Dos veces más rápido. Ese es el ritmo al que crecen las organizaciones digitalizadas frente a las que aún no lo están, según estudios del sector. Y la ventaja no se queda en el balance de cada compañía: la digitalización puede aumentar hasta en 5 % el PIB de los países emergentes. Cuando las empresas, motor de la economía colombiana, innovan y compiten mejor, el efecto se siente en el empleo y en el desarrollo del país.

Desde esa lectura, Tigo Business plantea el crecimiento empresarial como un asunto de país que impulsa la digitalización de negocios de todos los tamaños, acompaña a sectores estratégicos y facilita el acceso a tecnología de clase mundial. El objetivo final es lograr competitividad, inclusión digital y un desarrollo económico sostenible conectando empresas con oportunidades.

Tigo Business acompaña a las organizaciones en la adopción de estas tecnologías y en la transformación de sus capacidades digitales. Foto: Suministrada - API

Un reto que ya no es de laboratorio

El siguiente paso de esa digitalización tiene nombre propio: la inteligencia artificial (IA). Los chatbots y agentes inteligentes ya no son una prueba piloto, sino una realidad que avanza hacia esquemas masivos y transversales. Pero la IA exige más que comprar una herramienta; pide una evolución completa de plataformas, arquitecturas, cultura y talento, así como ajustar procesos, datos y modelos operativos para integrarla de forma responsable y escalable.

Las cifras muestran lo exigente del camino. De acuerdo con análisis de la industria, el 75 % de las empresas que implementan IA enfrenta barreras culturales, organizacionales o de talento, y más del 60 % de los proyectos fracasa por problemas de datos, integración o falta de capacidades internas. Por eso la compañía insiste en que clientes, proveedores de servicios y fabricantes deben evolucionar juntos.

En esa cadena, Tigo Business se presenta como habilitador de la adopción de IA al integrar conectividad de alto desempeño, nube híbrida, ciberseguridad y servicios administrados, así como al acompañar a las organizaciones en la evolución de sus plataformas y de las capacidades humanas necesarias para desplegar estas soluciones de forma segura. Su premisa es clara: la inteligencia artificial no reemplaza a las personas, transforma la forma en que trabajan.

Los servicios administrados permiten a las empresas delegar la operación y seguridad de sus infraestructuras tecnológicas. Foto: Suministrada - API

Un socio para operar la tecnología

A medida que la tecnología gana complejidad, su operación, gestión y seguridad exigen recursos que muchas organizaciones preferirían destinar a expandir su negocio; en este punto son esenciales los servicios administrados. Tigo Business gestiona y soporta infraestructuras de Tecnología de la Información (TI) y telecomunicaciones, aunque también administra redes, seguridad, nube y servicios móviles con acompañamiento experto y operación 24/7.

Datos recientes del mercado estiman que externalizar servicios tecnológicos puede reducir hasta en 40 % los costos operativos mejorando la continuidad del negocio y mitigando riesgos. Unida a ese propósito, la compañía se define así como un aliado tecnológico de largo plazo porque asegura la operación, la estabilidad y la evolución de los entornos digitales para que cada organización se concentre en lo que mejor sabe hacer. La idea es que la tecnología deje de ser una preocupación diaria y se convierta en una base estable sobre la cual crecer.

*Contenido elaborado con el apoyo de Tigo