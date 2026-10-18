¿Cuáles son las preocupaciones y acciones tras la integración de Tigo y Movistar? Responde la CRC

SEMANA: Ya con la integración Tigo-Movistar operando, ¿cuál es el escenario en el que se va a mover el sector de telecomunicaciones en Colombia?

FELIPE DÍAZ: La integración de Tigo y Movistar generó un competidor con mucha mayor escala. Y cuando hablamos de una mayor escala, esto es valioso para nuestro sector porque tenemos hoy un agente con una participación muy importante, que es Claro que es innegable, pero también tenemos hoy un mercado más concentrado. Esto tiene una característica bien importante. Por un lado, porque la integración, como lo analizó en su momento en la CRC y se lo dijo en su concepto, la SIC, tiene la potencialidad de generar unas eficiencias muy relevantes, eficiencias que se pueden trasladar a los usuarios, eficiencias que esperamos se puedan ver reflejadas en mayores inversiones y, por supuesto, en mantener unos precios bajos como se han venido llevando en Colombia.

Además de esto, que se generen más alternativas de valor, porque lo que está pasando hoy es que el mercado está un poco detenido y tiene una inercia que no está llevando a nuevas alternativas de creación de valor en el sector de telecomunicaciones.

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SEMANA: ¿Estamos frente a un escenario de duopolio en Colombia?

F.D.: Tenemos hoy que hacer una medición de la rivalidad efectiva que existe en el mercado. Y esto lo estamos tratando de enmarcar, dentro de la CRC, desde dos ópticas: por un lado, la demanda y, por otro, la oferta. Desde la demanda lo estamos mirando con la siguiente característica y es una regla importante que he tratado de trabajar la CRC este año y que reflejará en su agenda regulatoria el próximo año: los usuarios no pueden seguir secuestrados y retenidos. Y por otro lado, está el tema de la oferta, donde tenemos que proveer mayores condiciones, tanto desde el lado del acceso a redes mayoristas como el acceso a la infraestructura que existe. Una regla que hemos mantenido es que la infraestructura debe utilizarse de la forma más eficiente posible.

Con este contexto, paso directamente a lo que me preguntaba: es innegable que hoy existen dos grandes grupos que son Claro, con el 53 por ciento de los accesos, y Tigo integrado con el 39 por ciento de los accesos, que totalizan el 92 por ciento de los accesos. Eso lo evidenciamos en la Resolución 8286, de julio de 2026, donde hicimos un nuevo análisis sobre el Mercado, precisamente para poder entender la dinámica de los servicios móviles.

¿Qué está pasando? WOM y los operadores móviles virtuales (OMV) siguen participando. Pero nuestra gran pregunta es la capacidad que tienen para disciplinar y disputar clientes en este mercado concentrado. Aquí nos estamos haciendo una pregunta: ¿cómo fomentamos las dinámicas competitivas? Hemos hecho varias intervenciones y hay un tema importante. Después de cierto tiempo donde las portabilidades, las portaciones netas habían sido negativas, los OMV, en varios trimestres de hecho, volvieron a tener comportamiento positivo para el 2026.

Hoy existen dos grandes jugadores que son Claro, con el 53 por ciento de los accesos, y Tigo integrado con el 39 por ciento, que totalizan el 92 por ciento de los accesos. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Eso qué significa?

F.D.: Eso es sumamente valioso porque en México y en el Reino Unido, por ejemplo, son los OMV los grandes disciplinadores y los grandes agentes que permiten entregarle rivalidad al mercado.También tuvimos en este trimestre un incremento de 50.000 usuarios positivos para WOM, lo cual nos revela que las medidas que se están tomando en el mercado mayorista, si bien no garantiza que en este momento tenga la capacidad total de disciplinar, sí lo están fortaleciendo.

SEMANA: ¿Qué habría pasado si no se hubiera dado la integración?

F.D.: Le voy a ser totalmente honesto. Las empresas ya compartían infraestructura móvil a través de Unired, que fue la operación que se dio en 2023, con la integración que se denominó la operación de la NetCo, donde ya el costo relacionado con toda la red activa se había consolidado y se habían ganado todas las eficiencias en servicios móviles.

Ahora bien, no es riguroso afirmar de ninguna manera que si no se hubiera dado esta operación, las compañías hubieran quebrado o salido del mercado. Eso no es riguroso. Y no es riguroso por una razón particular, porque ya las eficiencias de móvil se habían generado. Pero lo que sí es valioso de esta operación de consolidación y de esta unificación del control es que hay unas oportunidades de eficiencia. Pero¿dónde están las oportunidades de eficiencia? En los mercados fijos, la convergencia entre el fijo y el móvil y la unificación de la red de acceso.

Por eso es interesante ver que cuando nosotros evidenciamos ese tema, también rápidamente dentro de la agenda reguladora que estamos desarrollando este año, entramos a actualizar cómo se estaban dando las dinámicas de competencia en el mercado de servicios fijos, que tiene un alcance municipal, que estamos hablando esencialmente hoy del Internet fijo y, por supuesto, el Internet residencial fijo, y, por supuesto, en el mercado de acceso, que era un mercado que no se había intervenido y no se había intervenido porque la dinámica que se traía o la lógica que tenía el sector de telecomunicaciones es: cada cual construye su infraestructura y compite con inversión en infraestructura. Pero, pues, las dinámicas hoy del mercado y precisamente los indicadores, lo que esto está mostrando es que, dada que ya existe una infraestructura, tenemos que utilizarla de la manera más eficiente posible.

Si no se hubiera dado la operación, esta operación, posiblemente todas las eficiencias que ya existen en móvil se hubieran compartido entre Tigo y Movistar. ¿Que esta operación abre una ventana importante por la articulación entre móvil y fijo? Sí, pero también hay unos riesgos importantes que precisamente el regulador está tratando de acompañar para que no se vuelvan cuellos de botella o mecanismos que terminen afectando mercados relacionados.

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SEMANA: ¿Cuáles son los riesgos que genera esta integración?

F.D.: Nosotros hablamos de varios elementos importantes. Por un lado, el mercado de acceso y originación, que es lo que nosotros conocemos como acceder a la red móvil. Y era muy importante para nosotros porque primero, que el mercado de servicios móviles es el mercado donde se genera la mayor parte de los ingresos. Lo segundo, que en este mercado los agentes que tendrían la capacidad y que nosotros esperamos que disciplinen el mercado, son WOM y los OMV. Entonces, era fundamental actualizar todas las reglas, porque si las reglas no se actualizaban, lo que pasaba era que íbamos a pasar de dos proveedores de infraestructura de acceso mayorista, que eran en su momento Tigo y Movistar, que mal que bien al tener la operación no integrada, lo que permitía era que hubiera una dinámica de competencia entre Tigo y Movistar por proveer acceso a los OMV y por proveer acceso a WOM. Eso inmediatamente se da a la unificación de la empresa, se suspende. Entonces, claro, queda con el acceso mayorista de servicios móviles consolidado en un solo agente, es decir, concentrado.

Claro, existía un acceso, un competidor potencial, sí,¿qué era quién? Claro. Y por eso la CRC lo que hizo fue tratar de buscar las maneras para que Claro quedara obligado a poder tener que ofrecer ese servicio, a pesar de la facilidad esencial, porque realmente es una facilidad esencial y los agentes deberían tener acceso, hasta el momento no habíamos tenido ningún agente que accediera a través de la red de Claro, más allá de WOM cuando lo necesitaba. Pero en este momento, y eso podemos considerarlo como una victoria. Éxito, de hecho, hace un par de semanas anunció que Móvil Éxito iba a funcionar como OMV utilizando la infraestructura de Claro. Es importante porque de pronto el usuario no ve estos pequeños cambios, pero estos cambios son relevantes porque hoy Móvil Éxito va a tener la potencialidad para sus usuarios de tener la misma cobertura que tendrá la red de Claro.

Esto le va a generar un enfoque diferencial muy importante y va a permitir que se acentúen las condiciones de competencia en este mercado minorista. Por otro lado, está el mercado de servicios fijos, donde nos preocupaba particularmente el tema de la relación que tenía Movistar como accionista dentro de una compañía que se llamaba On Net Fibra y nos preocupaba el derecho a veto en el mercado que hemos llamado el mercado de portador local.

SEMANA: ¿Por qué?

F.D.: Una regla que hemos tenido es que la infraestructura debe aprovecharse de la manera más eficiente. Y así lo ha visto el mercado. Hoy cada compañía no va a tender fibra de manera redundante, sino que On Net lo que ha hecho es crear grandes troncales dentro de las ciudades y de esas grandes troncales llegan unos nodos que pasan por los barrios, donde las compañías, los prestadores como ETB, como Claro, como Tigo, como otros ISP pequeños, lo que hacen es pegarse a la red, donde el problema era que Movistar estaba como accionista y tenía derecho a veto.

Lo que en su momento dijimos, y la SIC, atendió nuestra preocupación, era: hay que quitar ese derecho de veto ahora que queda Tigo, porque va a quedar con la doble condición arriba y abajo, y puede afectar no solamente a los pequeños desarrolladores de fibra, los pequeños prestadores, sino incluso a un grande como Claro, porque si la gran troncal está detenida y está controlada, pues aguas abajo el insumo esencial se controla. Esa fue la segunda preocupación que teníamos nosotros.

“El escenario que se configura en Colombia no es distinto al que se está viendo en la mayoría de los países: una industria consolidada con dos jugadores principales, pero también con operadores periféricos”, señaló Carlos Blanco, presidente de Tigo Colombia": Carlos Blanco, CEO de Tigo Colombia. Bogotá Octubre 14 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: ¿Alguna otra preocupación?

F.D.: Y otra de las grandes preocupaciones era el tema de cómo mitigábamos los riesgos que existían en el mercado minorista, asociado principalmente con las preocupaciones previas del usuario. Porque lo que está pasando es que nosotros hemos evidenciado que los usuarios quedan capturados. Como quedan retenidos, y para el usuario es muy costoso cancelar un plan, para el usuario es muy costoso hacer un proceso de una PQR o hacer un proceso de una disminución de un plan, entonces eso lo que permite es que el operador siga manteniendo una falsa lealtad sobre el servicio.

La SIC también atendió este riesgo y lo que hizo fue llevarse a unos condicionamientos que luego lo que nosotros hicimos fue transformarlos en regulación dura para que no solamente aplicaran para Tigo Movistar, sino también para Claro.

SEMANA: ¿En qué sentido?

F.D.: Por ejemplo, el canal de cancelación exclusivo. Que igual estamos atendiendo a los operadores para que entiendan que el uso del canal es valioso, porque cuando el usuario quiere retirarse, el usuario no quiere estar dos horas en una llamada. Pero nosotros lo que queremos es cancelar el servicio. ¿Y esto qué permite? Que si usted cancela el servicio, usted puede contratar y acceder a cualquier oferta adicional que usted tenga. O si le quieren hacer una oferta de retención, ya queda en su mano el empoderamiento como usuario de tener la PQR de cancelación y es su libre voluntad de decir: me interesa su oferta, voy a revocar el radicado de la cancelación.

Otro tema: las ofertas dirigidas. Es que nosotros, en la evidencia que encontramos, es que algunas compañías lo que hacen es decirle al usuario: si tú eres del operador X, entonces a ti te hago una oferta más grande que si eres del operador Y. Eso es discriminación comercial y eso es una mala práctica comercial. Lo que se hizo fue tratar de atender que eso no pasara. Otro tema. Hay agentes que no son convergentes, los OMV no son convergentes.

SEMANA: ¿Qué quiere decir?

F.D.: No tienen operación móvil y fija. Entonces, si un OMV quiere competir, pues necesita saber cuál es el precio efectivo que se le está cobrando al usuario por el servicio. Pero si el usuario no puede ver esto en la factura, sino que le aparece un valor englobado,¿qué ocurre? Una situación es muy compleja, porque no se puede saber qué oferta le puede servir al usuario cuando se desglosa el paquete, y cuando se desglosa el paquete, lo que pasa es que le suben los precios de otro servicio. Esa regla se estableció para que el usuario pudiera tener transparencia en la competencia. Entonces, así tenemos tres paquetes de regulación y lo que hicimos fue diseñar justamente todo eso.

Como sabemos que ese problema de la demanda es tan importante, decidimos hacer una revisión integral del RPU que estamos trabajando de la mano con la SIC y que en este trimestre vamos a iniciar. De hecho, la próxima semana tenemos la primera jornada con usuarios para entender qué le duele al usuario, qué es lo que le afecta al usuario, porque si le quitamos la capacidad de retener al usuario, a los operadores, creemos que se va a dinamizar aún más la competencia en el mercado.

En telecomunicaciones sigue el remezón: después de la integración Tigo-Movistar, viene la operación en fibra óptica. ¿Cuál es escenario?

SEMANA: ¿Qué pasa con la posición de dominio de Claro? Vamos a tener dos jugadores de tamaños similares, de características muy parecidas, pero uno tiene una posición de dominio y el otro está llegando. ¿Ha solicitado que se la quiten?

F.D.: Ha solicitado que se la quiten varias veces, no ha vuelto a hacer la solicitud. Nosotros, en la resolución que expedimos en julio de 2026, la 8286, donde analizamos el mercado de servicios móviles, reconocimos que esa resolución no era un análisis acerca de la dominancia de Claro. Porque la pregunta asociada con si Claro es dominante, se relaciona con si Claro conserva la capacidad de actuar con independencia de sus competidores y usuarios. Es decir, que puede tomar decisiones de tal manera que afecta a los competidores y usuarios, y los usuarios no puedan responder. Nosotros creemos que la integración por sí misma no basta para levantar o eliminar la dominancia, y así lo dejamos claro. Pero lo que no sabemos serán los efectos producto de la consolidación, de la materialización o perfeccionamiento de la operación Tigo-Movistar, y por eso lo que hemos tratado es de prevenir, de tomar acciones preventivas frente a esta operación. Entonces, hay que conservar las medidas que con base en la evidencia que persistan y que consideremos que se justifican en relación o en función al mercado.Y eso es lo que estamos haciendo. En la 8286, una de las medidas más importantes que se tomó es pasar de un esquema de medición de datos agregados a información desagregada factura a factura, componente por componente.

Porque lo que entendemos hoy es que si tenemos dos agentes más grandes, un mercado más concentrado, nosotros no podemos seguir analizando la información agregada, sino que tenemos que tener el seguimiento de los precios efectivos que paga el usuario frente a los servicios que recibe por los planes de telefonía. Si esto no se hace en este sentido, esto es la única manera que existe para, uno, dinamizar que en realidad el agente integrado vaya a ofrecer una dinámica de rivalidad competitiva frente al actual agente dominante, lo cual sería maravilloso porque reduciría ese calificativo y se expandiría el mercado; y dos, que la inversión se localice a donde debe llevarse.

Ahora, nuestra gran preocupación: es que se vieran efectos coordinados, que los efectos coordinados son que dos agentes simétricos tengan la misma voluntad. ¿Y esa voluntad cuál sería? Pues precisamente de disciplinar ellos, los más grandes, a los agentes con menor participación en el mercado, que sería en este caso los OMV y WOM.

Entonces, ahí es donde nosotros hemos venido estableciendo medidas para monitorear, para revisar y para que el regulador no tenga que esperar ni un año, ni dos años para tomar medidas. Las medidas el regulador tiene que tomarlas lo más rápido posible. Y eso es lo que hemos estado haciendo.

"La operación de adquisición de Azteca tiene la capacidad de incorporar dentro de Claro aproximadamente 32.000 kilómetros de fibra. La presencia es de 893 de los 1.211 municipios del país. Y se utiliza para soportar los servicios de más de 250 pequeños ISP. Además de esto, quien controla el transporte es quien controla el insumo esencial que necesitan los operadores para poder competir. Esa es nuestra preocupación principal", dice Felipe Díaz, de la CRC. Foto: Adobe Stock

SEMANA: El anuncio de la nueva Tigo se está dando en el momento en que hay una discusión grande con la eventual compra Azteca por parte de Claro. ¿Cuáles son esos vasos comunicantes que podrían afectar la competencia en el mercado?

F.D.: En el tema de Azteca, nosotros presentamos recientemente un diagnóstico a la SIC. El regulador, cómo trabaja en estos casos. Primero entrega un diagnóstico de cómo está el mercado y lo que haremos muy pronto será entregar un análisis sobre la oferta o la propuesta de condicionamiento, donde le diremos técnicamente a la SIC: estos son los elementos que consideramos y usted tome esta información para evaluar esos condicionamientos.

SEMANA: ¿Qué les preocupa?

F.D.: La operación de adquisición de Azteca tiene la capacidad de incorporar dentro de Claro aproximadamente 32.000 kilómetros de fibra. La presencia es de 893 de los 1.211 municipios del país. Y se utiliza para soportar los servicios de más de 250 pequeños ISP. Además de esto, quien controla el transporte es quien controla el insumo esencial que necesitan los operadores para poder competir. Esa es nuestra preocupación principal.

SEMANA: ¿Por qué?

F.D.: Porque Colombia hoy no tiene una red redundante en algunos lugares que pueda facilitar ese tema. ¿Y cuál es nuestra principal preocupación? Pues una combinación de concentración en transporte con integración vertical hacia los mercados minoristas no se elimina necesariamente con que exista o no exista otro competidor, sino que no existan condiciones mayoristas favorables que lo que hagan es restringir el margen de otros competidores. Eso es lo que se denomina el arbitraje de costos o el estrechamiento de margen. A nosotros nos preocupa que ese insumo esencial pueda reducir los márgenes de otros operadores. Y cuando hablo de otros operadores, estoy hablando de todos. Estoy hablando de Tigo integrado, estoy hablando de WOM y estoy hablando de los pequeños ISP, que, si uno los sumara, serían hoy el tercer proveedor de servicios de Internet del país.

Entonces, este escenario nos preocupa a nosotros porque si un agente controla el insumo esencial, existe una dependencia de la infraestructura de esa gente.

SEMANA: ¿Y cómo se mide esa dependencia?

F.D.: Hoy Claro, pasaría a administrar 874 rutas, sería el único proveedor de fibra óptica en 778 de esas rutas, y ¿por qué pasamos de municipios a rutas? Porque un municipio puede tener muchas rutas, pero las rutas son las que garantizan que el Internet llegue a una determinada vereda o municipio en particular. Entonces, esto implica que esta dependencia es crítica donde no existan alternativas efectivas para transportar el tráfico, lo que va a llevar a que el análisis, y así será, y así lo hemos recomendado a la SIC deba verificarse porque la intensidad va a ser distinta de los efectos dependiendo de los territorios y las rutas. Y esto en agregado genera impactos tanto en fijo como en móviles, como en todo. Y por eso es nuestra preocupación. Entonces, claro, nosotros sabemos que existe el contrato, también tenemos claro que es innegable que Azteca debe salvarse, porque así como lo estoy mencionando como un insumo esencial, es la troncal que le da conectividad al país, pero esa troncal, así como le da conectividad al país, también permite el acceso de muchos agentes al mercado.