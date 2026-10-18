Grupo Éxito y Gobierno anuncian alianza que podría mover más de $1,2 billones al año en el campo colombiano

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Grupo Éxito anunciaron una alianza que busca abrir nuevas oportunidades comerciales para pequeños y medianos productores agropecuarios del país.

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La iniciativa tiene como objetivo facilitar la venta directa de alimentos, reducir la intermediación y mejorar los ingresos de quienes trabajan directamente en el campo colombiano.

El acuerdo se dio a conocer después de una reunión entre representantes de ambas partes, en la que se planteó la necesidad de conectar a los productores con grandes compradores y plataformas comerciales.

La apuesta busca que los agricultores tengan mejores condiciones para vender sus cosechas y encuentren nuevas opciones para llevar sus productos al mercado.

Durante el encuentro, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, destacó el balance de esta estrategia y aseguró que la oportunidad comercial podría superar los 1,2 billones de pesos anuales.

“Yo estoy altamente agradecido con su presencia. La idea es que facilitemos esos canales de comercialización con pequeños y medianos productores o proveedores de alimentos. De aquí en adelante, los negocios serán más rentables”, manifestó.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura Foto: Ministerio de Agricultura / Cortesía

Esta alianza también contempla acciones concretas para acercar a los agricultores a las empresas que compran alimentos en grandes cantidades.

Una de las primeras actividades se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en Villapinzón y Chocontá, Cundinamarca, con productores de papa y represenantes de Fedepapa.

La jornada servirá para identificar oportunidades de negocio, facilitar el contacto entre agricultores y compradores y fortalecer la comercialización del producto, lo cual es fundamental para un gran número de familias campesinas.

Otro punto de la estrategia es la Línea de Crédito de Integración Agrocomercial, un mecanismo diseñado para facilitar el acceso a recursos económicos por parte de los productores.

Ministerio de Agricultura y Grupo Éxito. Foto: Ministerio de Agricultura.

La propuesta contempla que grandes plataformas comerciales puedan entregar anticipos por cosechas futuras que se comprometan a comprar.

Con esto, se busca que los agricultores cuenten con recursos para desarrollar sus actividades productivas y tengan una relación más directa con quienes adquieren sus alimentos.

De esta manera, la iniciativa pretende mejorar la conexión entre la oferta agropecuaria y la demanda comercial.

Por su parte, representantes del Grupo Éxito manifestaron su disposición de participar en el esquema de compras directas y respaldaron el acercamiento con el sector rural.

“Estamos muy felices y muy honrados de estar aquí. Estamos encantados de conocer todo lo que está haciendo este Gobierno [...] Grupo Éxito se une al Agro Milagro y a la compra directa”, expresaron.

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Esta alianza apunta a disminuir obstáculos comerciales y generar nuevas oportunidades para los productores. Su alcance dependerá de la implementación de los mecanismos anunciados y de los resultados que obtengan los agricultores vinculados a esta estrategia.