Dólar cierra más caro la semana; la divisa cerró la jornada del viernes al alza

El dólar estadounidense terminó la jornada del 16 de octubre en Colombia con una cotización de $3.173, después de registrar movimientos importantes a lo largo de las operaciones del día.

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Las variaciones en el precio de la divisa pueden tener efectos tanto sobre los consumidores como sobre las empresas que realizan compras internacionales, envían o reciben transferencias desde otros países o adquieren productos y servicios cuyos costos están vinculados al comportamiento del dólar.

Gráfico precio del dolar

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el dólar presentó un aumento de $3 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) fijada por la Superintendencia Financiera para esa jornada, que se estableció en $3.170.

La sesión comenzó con el dólar en $3.166. A medida que avanzó la jornada, la moneda estadounidense mostró diferentes fluctuaciones: alcanzó un máximo de $3.182 y posteriormente descendió hasta un mínimo de $3.165. El precio promedio de las negociaciones se situó en torno a $3.174.

Respecto al volumen de operaciones, durante la jornada se movieron aproximadamente 857,9 millones de dólares, mientras que el promedio de las transacciones fue de 865 millones de dólares.

Precio del dólar. Foto: Adobe Stock

Economía internacional

La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos (SPR) se mantuvo sin cambios la semana pasada por primera vez desde que comenzó a utilizarse regularmente para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con datos oficiales difundidos este jueves.

Durante el periodo de siete días que finalizó el 9 de octubre no se extrajo ni un solo barril de estas reservas, señaló la agencia de información energética de Estados Unidos (EIA).

Tras los primeros ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, en febrero, Washington anunció la liberación gradual en el mercado de 172 millones de barriles de crudo, en un esfuerzo conjunto con los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para compensar las perturbaciones derivadas del conflicto.

La puesta a disposición de este petróleo se realiza mediante licitaciones dirigidas a empresas del sector.

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La primera fase, que abarcaba un total de 132 millones de barriles, se agotó por completo.

Según Argus Media, a principios de octubre se adjudicó un nuevo tramo de entre 20 y 25 millones de barriles, cuya mayor parte fue para el gigante ExxonMobil.

Sin embargo, la entrega efectiva de este petróleo podría llevar aún varias semanas.

*Con información de AFP.