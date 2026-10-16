La inteligencia artificial transforma el trabajo y plantea nuevos desafíos para la gestión del talento

La inteligencia artificial gana terreno en las empresas, pero su implementación todavía no se traduce en resultados concretos para una parte importante de las organizaciones. El 92 % ya utiliza esta tecnología, aunque apenas el 38,2 % percibe resultados respaldados por métricas, según el Estudio Tendencias de HR 2027, presentado por BUK.

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El análisis, elaborado a partir de encuestas a 700 organizaciones y 20 entrevistas a líderes de América Latina, identifica cinco tendencias que están transformando la gestión del talento humano y la organización del trabajo.

Uno de los principales desafíos es rediseñar los procesos para aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial. Según el estudio, el 47,8 % de las organizaciones sigue experimentando con esta tecnología sin obtener resultados o la adoptó sin definir qué buscaba cambiar. En contraste, el 55 % de las empresas de alto desempeño rediseñó sus flujos de trabajo alrededor de la IA.

El informe plantea que las áreas de tecnología, recursos humanos y negocio deben trabajar conjuntamente para determinar qué tareas pueden automatizarse y cómo deben evolucionar los cargos. La adopción tecnológica, señala el análisis, requiere cambios en la forma de trabajar y no solamente incorporar herramientas.

8 % de los trabajadores ha recibido formación formal en inteligencia artificial por parte de su empresa Foto: Getty images / Montaje SEMANA

La capacitación también representa un reto. Solo el 8 % de los trabajadores ha recibido formación formal en inteligencia artificial por parte de su empresa, mientras que el 22 % se ha capacitado por cuenta propia. Esta diferencia puede favorecer el uso de herramientas no autorizadas, una práctica que expone a las organizaciones a riesgos de seguridad y manejo de datos.

Otro desafío está relacionado con las habilidades de los trabajadores. El 40 % de los empleados de oficina afirma recibir semanalmente contenido generado con IA que carece de sustancia o calidad suficiente, cuya corrección representa pérdidas de tiempo y productividad.

Ante este panorama, Buk destaca la importancia de fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad de evaluar resultados y la formación de los equipos para identificar errores en los contenidos producidos por estas herramientas.

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Finalmente, el estudio advierte que, aunque algunas organizaciones ya delegan tareas de gestión de personas a sistemas autónomos, las decisiones que involucran el juicio sobre los trabajadores deben conservar la responsabilidad humana.

El desafío para las empresas, concluye el análisis, consiste en pasar de la adopción de inteligencia artificial a una implementación que permita medir resultados, transformar procesos y preservar las capacidades de análisis de sus equipos.