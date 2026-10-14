Pensamiento crítico y adaptación: la apuesta de un colegio en Cali para preparar a sus estudiantes para universidades extranjeras

Las universidades valoran, además del conocimiento académico, habilidades como resolver problemas nuevos, adaptarse y pensar críticamente. En Colombia, solo el 1 % de los estudiantes alcanzó niveles altos de desempeño en las últimas pruebas PISA, por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con las mismas pruebas. Los resultados reflejan dificultades para resolver situaciones complejas que requieren razonamiento autónomo.

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La brecha también incide en las oportunidades de movilidad internacional. Según cifras de la Unesco, más de 50.000 colombianos cursan estudios superiores en el exterior. Sin embargo, la participación en intercambios durante la etapa escolar es inferior al 1 % en el país.

En Cali, New Cambridge School incorporó el aprendizaje basado en la indagación (IBL, por sus siglas en inglés) y el fortalecimiento de las funciones ejecutivas a su propuesta educativa. Patricia Escobar, rectora del colegio, explica que el modelo plantea problemas del entorno para que los alumnos formulen hipótesis, investiguen y desarrollen soluciones colaborativas. El trabajo en funciones ejecutivas se enfoca en la planificación, la administración del tiempo, la toma de decisiones y la regulación del aprendizaje.

New Cambridge School Cali prepara a sus estudiantes para universidades extranjeras. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images

La propuesta también incluye el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y el Modelo de Naciones Unidas (NCSCMUN), espacios en los que los estudiantes practican el análisis y la argumentación. La enseñanza en inglés y francés busca desarrollar la comprensión intercultural, además del conocimiento de ambos idiomas.

El colegio incorporó, además, el acompañamiento de un College Counsellor para orientar a los estudiantes en la construcción de su perfil y en los procesos de admisión de universidades extranjeras. Este apoyo busca prepararlos para postularse a instituciones de otros países y desenvolverse en entornos multiculturales.