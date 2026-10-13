La inteligencia artificial comienza a mostrar efectos económicos en las empresas del sector financiero. Sin embargo, demostrar cuánto valor aporta esta tecnología sigue siendo una dificultad para una parte importante de las organizaciones, según un estudio de la Universidad de Cambridge citado en un comunicado de AI In Finance.

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La tecnología empieza a reflejarse en los resultados

El informe encontró que el 40 % de las instituciones financieras consultadas reportó mejoras en su rentabilidad asociadas al uso de inteligencia artificial. El resultado apunta a una aplicación que va más allá de agilizar tareas y empieza a relacionarse con el desempeño económico de las organizaciones.

Daniel Jejcic, fundador y CEO de Avenida+ y miembro de la junta directiva de AI in LATAM, destacó la importancia de este cambio: “Que cuatro de cada diez instituciones financieras ya reporten mejoras en rentabilidad muestra que la inteligencia artificial empieza a generar un impacto que va más allá de la eficiencia operativa y llega directamente al negocio”.

El 40 % de las instituciones financieras reporta mejoras en rentabilidad gracias a la IA Foto: Getty Images

El estudio también muestra que la tecnología ya se utiliza o se prueba en diferentes actividades. El 79 % de las instituciones consultadas la emplea para automatizar procesos, el 74 % para atender clientes, el 57 % para detectar fraudes y el 54 % para evaluar riesgos de crédito.

El reto de demostrar cuánto aporta la IA

La adopción de estas herramientas no significa que todas las organizaciones tengan claridad sobre sus beneficios. De acuerdo con el estudio, el 55 % de las instituciones financieras tiene dificultades para medir el valor que obtiene de la inteligencia artificial. Entre las grandes entidades, la proporción llega al 76 %.

Jejcic señaló que las empresas de tecnología financiera pueden tener ventajas para aprovechar estas herramientas debido a sus estructuras digitales y a sus ciclos de prueba más cortos. También subrayó la importancia de comprobar los resultados antes de extender las soluciones a más áreas.

“El siguiente paso está en lograr que esos resultados puedan medirse, repetirse y escalarse”, afirmó el directivo.

Colombia se prepara para debatir el futuro de la IA

En el país, el 81 % de los establecimientos de crédito ya utiliza inteligencia artificial, según cifras de la Superintendencia Financiera citadas en el comunicado. Además, durante 2025, las entidades bancarias destinaron $3,6 billones a transformación digital, innovación y ciberseguridad, un aumento del 9 % frente al año anterior.

En este contexto, el 27 de octubre se realizará en el Hotel Grand Hyatt de Bogotá la primera edición colombiana de AI In Finance (AIFI26). El encuentro reunirá a representantes de bancos, empresas de tecnología financiera y compañías de pagos para discutir aplicaciones de IA, prevención del fraude, ciberseguridad y desarrollo de nuevos productos.

La IA gana terreno en Colombia: las entidades destinan miles de millones a tecnología Foto: Getty Images

Hernán Litvac, cofundador de icomm y miembro de la junta directiva de AI in LATAM, destacó la necesidad de compartir experiencias: “La industria financiera ya está acumulando experiencias concretas en el uso de inteligencia artificial y ahora es importante conocer qué está funcionando, qué desafíos siguen abiertos y qué aprendizajes dejan las implementaciones que ya están avanzando”.