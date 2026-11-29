El escurridor de loza es uno de los utensilios más comunes en las cocinas. Su función es sencilla, pero fundamental: permitir que platos, vasos, cubiertos y otros elementos se sequen después de lavarlos, sin necesidad de utilizar un paño para retirar el exceso de agua.

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Sin embargo, aunque facilita las tareas domésticas, también puede convertirse en un foco de suciedad y microorganismos cuando no se limpia adecuadamente. El contacto constante con el agua, los restos de jabón y la humedad favorece la acumulación de residuos que, en ocasiones, pasan inadvertidos durante la limpieza habitual.

Ante esta situación, la tecnología ha dado paso a nuevas alternativas que buscan facilitar el secado de la vajilla y mejorar las condiciones de higiene. Una de ellas es el secador de platos de aire caliente con esterilizador UV, un dispositivo que combina almacenamiento, secado y desinfección en un mismo equipo.

¿Qué son y cómo funcionan los secadores de platos?

Fabricados generalmente en acero inoxidable, según las descripciones de algunos comercios electrónicos, estos dispositivos combinan dos procesos.

El primero consiste en la desinfección mediante luz ultravioleta, mientras que el segundo utiliza un sistema de circulación de aire caliente que se distribuye por el interior del equipo para facilitar el secado de la vajilla. Algunos modelos también permiten regular la velocidad del aire según las necesidades del usuario.

Así luce un secador de platos de aire caliente con tecnología UV. Foto: Tomado de Amazon-SPT

Asimismo, pueden incorporar otras características, como el apagado automático al alcanzar determinada temperatura y un sistema de aislamiento magnético en la puerta. Ambos mecanismos buscan ofrecer mayor seguridad durante su funcionamiento.

En cuanto a su capacidad, están pensados para almacenar diferentes elementos de cocina, como platos, vasos y cubiertos. Dependiendo del modelo, pueden incluir bandejas para recoger el agua, sistemas de drenaje para evacuarla, bases antideslizantes y compartimentos adicionales que permiten aprovechar mejor el espacio.

De esta manera, los secadores de platos con esterilización UV reúnen varias funciones en un solo aparato y se presentan como una alternativa tecnológica a los escurridores tradicionales.

Foto de referencia de un escurridor de loza. Foto: Getty Images

No obstante, antes de adquirir uno, es importante revisar las especificaciones del producto y tener en cuenta que la efectividad de la desinfección depende de factores como la tecnología utilizada, las condiciones de funcionamiento y el tiempo de exposición a la luz ultravioleta.

Además, estos equipos no se comercializan en todos los países, por lo que quienes estén interesados en adquirirlos pueden consultar plataformas internacionales, como Amazon, para conocer los modelos disponibles y sus características.