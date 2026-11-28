Los ataques informáticos contra empresas, gobiernos y servicios esenciales mantienen en alerta a los especialistas en seguridad digital. Un experto de ESET explicó cuáles son los riesgos que podrían intensificarse y cómo podrían afectar a los ciudadanos.

Qué habría sucedido si ‘hackers’ hubiesen atacado a la Registraduría en elecciones: experto responde a SEMANA

La creciente dependencia de la tecnología también ha ampliado las oportunidades para los delincuentes informáticos. En diferentes países se han conocido incidentes que comprometen información, afectan operaciones empresariales y ponen a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones.

En Colombia, las advertencias sobre posibles ataques de gran magnitud han abierto interrogantes acerca de la preparación del país frente a una eventual guerra híbrida, un escenario en el que los ciberataques pueden combinarse con el espionaje y las campañas de desinformación para afectar intereses estratégicos.

Ante este panorama, Mario Micucci, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, habló con SEMANA sobre las amenazas que podrían cobrar mayor relevancia durante 2027 y los riesgos que representan para el país.

La profesionalización del cibercrimen aumenta las amenazas

Uno de los cambios que observa el especialista es la manera en que operan actualmente las organizaciones delictivas. Según explicó, ya no se trata únicamente de individuos que realizan ataques por cuenta propia, sino de estructuras que comercializan herramientas y facilitan actividades criminales.

“Lo que estamos observando desde ESET es una creciente profesionalización del cibercrimen”, señaló Micucci.

El experto agregó que estas organizaciones ofrecen servicios que permiten ejecutar ataques incluso a personas con conocimientos técnicos limitados. Entre las amenazas que continúan identificando están el secuestro de información mediante programas maliciosos, el robo de contraseñas, la explotación de fallas de seguridad y los engaños para obtener datos personales.

Qué pasaría si un ‘hacker’ obtuviera el código fuente del software electoral de la Registraduría: Experto explica en SEMANA

¿Está Colombia preparada para una guerra híbrida?

La advertencia de un especialista colombiano sobre la falta de preparación del país frente a una posible guerra híbrida también plantea preguntas sobre la capacidad de las instituciones para responder a incidentes informáticos.

“Cuando hablamos de guerra híbrida, nos referimos a un escenario en el que pueden combinarse diferentes mecanismos, entre ellos los ciberataques, el espionaje y las campañas de desinformación, generalmente con el objetivo de afectar determinados intereses estratégicos”, señaló el experto.

El robo de contraseñas y el secuestro de información siguen entre los riesgos digitales. Foto: Getty Images

Asimismo, Micucci, explicó que establecer qué tan preparada está Colombia requiere revisar sus infraestructuras, mecanismos de defensa y coordinación entre entidades públicas y privadas. Sin embargo, recordó que ningún país está completamente libre de estas amenazas.

“Más que anticipar escenarios catastróficos, resulta fundamental trabajar en la prevención, la inteligencia de amenazas, la detección temprana, la realización de simulacros y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta y recuperación ante incidentes”, afirmó.

Bancos y servicios esenciales: los riesgos para los ciudadanos

El sector financiero no es el único que puede verse afectado por estos ataques. El especialista también mencionó a las instituciones gubernamentales, los hospitales, las empresas energéticas y las compañías de telecomunicaciones.

Estos sectores administran información sensible o prestan servicios necesarios para el funcionamiento cotidiano de la sociedad. Por eso, un incidente podría tener consecuencias que van más allá de la entidad afectada.

“Podrían producirse interrupciones temporales en servicios bancarios, dificultades para realizar pagos, acceder a trámites gubernamentales o solicitar determinados servicios”, explicó Micucci.

También advirtió sobre la posibilidad de que los datos personales expuestos terminen siendo utilizados para cometer fraudes.

El especialista advirtió sobre las consecuencias de una posible exposición de datos personales. Foto: Getty Images

Inteligencia artificial y ciberataques: qué podría pasar en 2027

De cara al próximo año, ESET identifica varios escenarios que requieren atención, entre ellos los ataques de secuestro de información, el robo de identidades digitales y las vulneraciones a proveedores tecnológicos.

La inteligencia artificial también podría facilitar la creación de mensajes fraudulentos más personalizados y la suplantación de personas mediante imágenes, audios y videos falsos.

Durante 2026, ESET identificó Prompt Spy, un malware para Android que incorpora inteligencia artificial generativa en su funcionamiento.

Frente a estos riesgos, Micucci recomendó utilizar contraseñas diferentes y robustas, activar la autenticación multifactor, mantener actualizados los dispositivos y acceder a los servicios bancarios únicamente desde aplicaciones oficiales.

Además, aconsejó desconfiar de los mensajes que buscan generar urgencia y nunca compartir códigos de verificación o instalar aplicaciones por solicitud de desconocidos.