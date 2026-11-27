Tras varios años de retrasos, problemas técnicos y dificultades de fabricación, el Ejército de Estados Unidos ya cuenta con su primera batería operativa de misiles hipersónicos Dark Eagle. Este avance representa un paso importante para Washington en el desarrollo de nuevas armas de alta velocidad, una tecnología en la que Rusia y China habían tomado la delantera.

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“Está plenamente operativa. Está lista para entrar en acción (…) Es una capacidad de combate que ya puede desplegarse y emplearse en cualquier lugar del mundo”, aseguró el teniente general Frank Lozano, encargado de la adquisición de sistemas de fuego del Ejército de Estados Unidos, en diálogo con el medio especializado Breaking Defense.

Este anuncio se conoce un mes después de que Bloomberg informara que el Ejército de Estados Unidos aún no había terminado de incorporar su primera batería de misiles Dark Eagle. En ese momento, las autoridades señalaron que faltaban tareas de capacitación, mantenimiento y preparación del personal para garantizar su funcionamiento.

Foto de referencia de misiles hipersónicos. Foto: Getty Images

El teniente general Frank Lozano evitó desmentir esa información y explicó que el programa avanza rápidamente, con esfuerzos para acelerar la fabricación y la puesta en servicio de nuevas capacidades. Sin embargo, no reveló cuándo ni dónde quedó lista la batería, cuyos primeros equipos de apoyo comenzaron a entregarse en 2021.

El sistema, desarrollado por Lockheed Martin y conocido oficialmente como Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), puede superar los 6.100 kilómetros por hora y alcanzar objetivos ubicados a unos 2.775 kilómetros. Cada batería está compuesta por cuatro lanzadores móviles, un centro de operaciones y vehículos de apoyo que permiten transportar y desplegar los misiles.

A diferencia de los proyectiles convencionales, el Dark Eagle utiliza un cohete de combustible sólido para impulsar un vehículo planeador hipersónico que continúa su recorrido por la atmósfera. Su capacidad para cambiar de trayectoria durante el vuelo, sumada a su alta velocidad, representa un desafío para los sistemas de defensa antimisiles.