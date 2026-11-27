X comenzó a implementar nuevas herramientas de supervisión para las cuentas de adolescentes, con el propósito de ofrecer un entorno más protegido sin que los menores tengan que renunciar a sus perfiles personales. Se trata de sus primeros controles parentales, que permiten a padres y tutores intervenir en algunos aspectos de la actividad de sus hijos dentro de la plataforma.

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Con esta actualización, los perfiles de usuarios de entre 13 y 17 años contarán con medidas de seguridad activadas de manera predeterminada. Entre ellas se encuentra la eliminación de la publicidad personalizada y una mayor limitación sobre el contenido que puede aparecer en sus recomendaciones.

Los adultos responsables también tendrán acceso a diferentes opciones para acompañar el uso que hacen los adolescentes de la red social. Por ejemplo, podrán consultar cuánto tiempo permanecen conectados, fijar un máximo de uso diario, autorizar las nuevas solicitudes de seguimiento y determinar quiénes están habilitados para enviarles mensajes directos. Asimismo, podrán conocer con qué usuarios han sostenido conversaciones privadas individuales.

Otra de las novedades está relacionada con los contenidos que aparecen en la plataforma. Los adolescentes tendrán un sistema de recomendaciones más limitado, que priorizará publicaciones y videos de otros jóvenes a quienes ya siguen. También podrán aplicarse filtros para determinadas palabras y desactivar la visualización de material multimedia considerado sensible.

Imagen de referencia de niña usando el celular. Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, X aclaró que estas herramientas no les conceden a los padres acceso completo a la actividad privada de sus hijos. Esto significa que no podrán leer sus mensajes directos, consultar el historial de búsquedas ni revisar las páginas que han visitado. Tampoco estarán autorizados para publicar contenido en sus perfiles o ingresar directamente a sus cuentas.

La compañía explicó que la activación de estos mecanismos requiere un acuerdo entre el adolescente y el adulto responsable. De esta manera, la supervisión no se establece de forma unilateral, sino que debe contar con la aceptación de ambas partes.

Aunque X recordó que su servicio no está diseñado ni promocionado para menores de edad, sus normas permiten crear perfiles a partir de los 13 años, en cumplimiento de los requisitos legales. Con esta iniciativa, busca que los padres puedan participar en la configuración de la experiencia digital de sus hijos sin quitarles el control de sus propias cuentas.

Imagen de referencia de X. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En el anuncio publicado en el perfil de Safety, la plataforma señaló que los adolescentes conservarán la titularidad de sus perfiles y podrán consultar los cambios que se realicen en la configuración, ya que todas las modificaciones quedarán registradas y serán visibles para ellos.

En esa misma línea, Mridul Singhai, responsable de Ingeniería de Producto de X, resumió el alcance de la actualización al explicar que los padres cuentan con “mecanismos de protección, no de una ventana a la vida privada de sus hijos adolescentes”.