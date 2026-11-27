La jornada de Black Friday de este viernes, 27 de noviembre, llega con descuentos en diferentes comercios y plataformas digitales de Colombia. Sin embargo, el aumento de las compras por internet también representa una oportunidad para los delincuentes, que aprovechan el interés de los consumidores por encontrar precios bajos para engañarlos y obtener su dinero o información personal.

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Ante este panorama, especialistas en ciberseguridad de la compañía tecnológica LinkTIC identificaron cinco modalidades de fraude a las que conviene prestar atención durante esta temporada de promociones. Las prácticas incluyen páginas que suplantan tiendas reconocidas, mensajes engañosos y ofertas de vendedores que desaparecen después de recibir el pago.

Estas son las cinco modalidades de estafa que pueden afectar a los compradores

Una de las prácticas consiste en crear tiendas virtuales falsas que reproducen los logotipos, catálogos y procesos de pago de marcas conocidas. Según LinkTIC, las herramientas de inteligencia artificial facilitan la elaboración de estos sitios, que pueden resultar difíciles de distinguir de los originales.

Otra modalidad utiliza supuestos descuentos exclusivos enviados por correo electrónico, mensajes de texto o WhatsApp. Estos enlaces conducen a formularios que buscan obtener contraseñas, información bancaria y códigos de verificación.

Las cinco estafas incluyen tiendas falsas, mensajes engañosos, envíos fraudulentos, vendedores falsos y códigos QR. Foto: Getty Images

También están las falsas notificaciones de envío, en las que los delincuentes se hacen pasar por empresas de mensajería y solicitan dinero para liberar paquetes o modificar datos de entrega.

A estas prácticas se suman los vendedores fraudulentos en redes sociales y plataformas de compraventa, quienes ofrecen artículos a precios muy bajos y exigen transferencias a cuentas personales antes de desaparecer.

Por último, los expertos advierten sobre el quishing, una modalidad que utiliza códigos QR para dirigir a los compradores hacia páginas creadas para robar información.

La urgencia por conseguir descuentos facilita los engaños

Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC, explicó que el movimiento comercial de estas fechas crea condiciones que favorecen a los delincuentes.

“El Black Friday es una gran oportunidad para los consumidores y para el comercio electrónico del país, pero también es la temporada favorita de los ciberdelincuentes. Donde hay más transacciones, más prisa y más emoción por las ofertas, ellos encuentran el escenario perfecto para engañar”, afirmó.

Fernán Ocampo, CEO de LinkTIC, advirtió que el Black Friday también favorece las estafas digitales. Foto: Suministrada a SEMANA

La compañía también alertó sobre otras prácticas, como la suplantación de entidades financieras para convencer a las personas de transferir dinero a cuentas controladas por terceros y la manipulación o sustitución de dispositivos de pago en establecimientos comerciales.

Ante estos riesgos, Ocampo insistió en la importancia de verificar antes de realizar cualquier operación: “Antes de hacer clic, entregar información o confirmar un pago, tómese unos segundos para verificar. En temporadas de grandes descuentos, comprar inteligentemente también significa comprar de forma segura”, concluyó.