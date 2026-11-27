Tras su salida del poder, Gustavo Petro ha estado involucrado en varias controversias relacionadas con sus actuaciones y su gestión presidencial. El periodista Felipe Zuleta se refirió a esta situación en el marco del lanzamiento de su libro Las mujeres de Petro. El comunicador expuso sus apreciaciones en conversación con SEMANA.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Petro llegue a ser alcalde de Bogotá, aseguró que es incierto que para ese momento el exmandatario permanezca en el país, no porque contemple la posibilidad de que se exilie, sino por las eventuales consecuencias jurídicas que, a su juicio, podría enfrentar.

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“Petro cree que afuera no está pasando nada y saca unos certificados viejos de EE. UU., pero Petro de verdad cree que el Gobierno de EE. UU. lo metió a él en la OFAC porque sí y que es un tema político. El viacrucis de Petro no ha empezado y va a empezar. Le cuento una infidencia. A quien le entregó la información Eva Ferrer fue a una fiscal en Nueva York. No se la entregó a Luz Adriana Camargo”, precisó.

Zuleta consideró que Petro aún no ha empezado a afrontar las consecuencias de lo que calificó como malas decisiones durante su mandato. Además, aseguró que habría nuevas suspensiones de visas y otros acontecimientos relacionados con esta situación.