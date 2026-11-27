Una fuerte tormenta están viviendo este 27 de noviembre el gremio de los ganaderos, Fedegán, y el director de dicha agremiación, José Félix Lafaurie, luego de que en redes sociales circulara una foto en la que se le ve conversando con el senador de izquierda, Iván Cepeda, durante el Congreso Ganadero de este año.

Tras la situación, varios congresistas se han pronunciado, rechazando el encuentro y criticando fuertemente a Lafaurie. Uno de ellos es Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien calificó de “incoherente” la actuación del líder gremial.

“Extrañeza”, le respondió José Félix Lafaurie al presidente De La Espriella. María Fernanda Cabal también se manifestó

Esto porque la izquierda ha sido uno de los principales sectores que han estigmatizado de manera sostenida al gremio ganadero; así, resulta paradójico que su líder hoy se siente con el líder de izquierda que ha estado frente a este ataque.

“Me parece incoherente que se haya llevado a un gremio, el que sea, a una utilización política, porque al final del día, debajo de las cabezas de los gremios, están todos los sectores ganaderos que se ven envueltos en una presión y contradicción política por la cual no deberían estar pasando. Me sorprende ver a Iván Cepeda con un sector al que él no ha querido”, precisó.