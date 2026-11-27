No cesa el cruce político por la controversia que se desató debido a la presencia de Iván Cepeda en el Congreso Ganadero en Valledupar.

María Fernanda Cabal sale en defensa de su esposo y se va en contra del presidente De La Espriella: “Con ningún comunista”

El presidente Abelardo De La Espriella arremetió contra el líder de Fedegán, José Félix Lafaurie, y aseguró que “tener convergencias y montar pantomimas democráticas con el aliado de quienes durante décadas secuestraron, extorsionaron y asesinaron impunemente a los mismos ganaderos que el gremio dice representar, no es diálogo. Sentarse a manteles con quien pretende socavar la democracia, desconoce el veredicto popular y sueña con imponer por otras vías lo que las urnas le negaron, ¡es complicidad!”.

Lafaurie respondió con otro trino en el que asegura que “leí con extrañeza el mensaje del presidente De La Espriella”.

El presidente de Fedegán escribe en su trino nueve puntos así:

“1 Leí con extrañeza el mensaje del presidente De la Espriella. Fedegán invitó a todos los congresistas a Valledupar. Recibí a Iván Cepeda como a los demás que asistieron. Ya había estado en los dos congresos anteriores. ¿Cómo se convirtió ese saludo en una alianza?

2 Tengo diferencias de fondo con el senador Cepeda y las he expresado públicamente. Puedo saludarlo y decirle de frente en qué discrepo. Me extraña que una cortesía que siempre hemos tenido con los congresistas se lea ahora como complicidad.

3 En los años de Santos me llamaron «enemigo de la paz», como a tantos colombianos que discrepamos de lo negociado en La Habana. Yo cuestioné ese acuerdo y reclamé justicia para las víctimas y garantías para la propiedad rural. Quería la paz y tenía derecho a discutir cómo alcanzarla.

Iván Cepeda y José Felix Lafaurie Foto: Archivo particular

4. Juzgo desastroso el gobierno de Petro, entre otras razones porque ahondó la polarización. Tuve diferencias profundas con él y aun así me senté a firmar un acuerdo de tierras para defender el derecho de cada propietario a decidir si vendía o conservaba su finca.

5 Hoy volvemos a oír hablar de «enemigos de la patria». Me extraña que, después de lo que vivimos con los «enemigos de la paz», volvamos a medir el patriotismo de los colombianos por sus afinidades políticas o por las personas a quienes saludan.

6 Si hay reparos sobre mi gestión, estoy dispuesto a responderlos con hechos y documentos. Y me parece bien que el Gobierno escuche directamente a los ganaderos. Espero que escuche también a las asociaciones y comités que ellos mismos han creado para representarlos.

Iván Cepeda no se quedó callado en medio de la controversia entre el presidente y José Félix Lafaurie. Esto dijo

7 Otto Morales Benítez conoció de cerca la violencia partidista de los años cincuenta. Me inquieta recordar que, en muchos pueblos, ser liberal o conservador llegó a determinar si una familia podía contar con la protección de las autoridades. En el campo sabemos lo que eso costó.

8 Sería precipitado decir que estamos volviendo a los años cincuenta. Pero sí vale la pena preguntarnos qué pasa cuando dos sectores del país empiezan a verse como enemigos. ¿Quién se atreverá mañana a tender un puente si hoy hasta un saludo se toma por una deslealtad?

9 La Presidencia representa la unidad nacional. Una vez contados los votos, le corresponde gobernar para quienes celebraron el resultado y para quienes votaron distinto. Sigo dispuesto a conversar con el Presidente y a trabajar por la seguridad y la tranquilidad de las familias del campo”.

“Con ningún comunista”

La esposa de Lafaurie, María Fernanda Cabal, también publicó un trino en el que aseguró que el presidente Abelardo De La Espriella estaba equivocado. “Nosotros jamás, jamás vamos a estar aliados con ningún comunista. Fedegán invita a su congreso a dirigentes de distintas corrientes. Si llega un senador o un representante, se le saluda”, dijo.

La exsenadora reivindicó su papel como opositora de la izquierda. “He sido contradictora de Iván Cepeda y lo sigo siendo. No me gusta su trayectoria. Creo que, en medio de la persecución que le montaron al presidente Uribe, sus disputas con Cepeda terminaron dándole a este una estatura política que no tenía. Uribe estaba mucho más arriba”.

Y, al final, dijo: “Creo que Abelardo de la Espriella se equivoca al interpretar la foto de José Félix con Cepeda como una alianza. Él también es muy emocional. En un país terriblemente polarizado, hay que hacer una pausa antes de sacar conclusiones”.