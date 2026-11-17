La familia Lafaurie-Cabal, reconocida en el país por el papel protagónico de José Félix Lafaurie en la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) y las posiciones radicales de su esposa, María Fernanda Cabal, atraviesa una turbulencia política.

Por un lado, Cabal renunció al Centro Democrático, el partido que ayudó a fundar y donde se convirtió en una figura política. Lo hizo tras lanzar varias críticas a la colectividad que, según ella, no respondió totalmente las preguntas que les formuló sobre la elección interna de la candidata presidencial por el partido en diciembre de 2025 y donde ganó Paloma Valencia.

Del otro, José Félix Lafaurie está enfrentado con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, porque el segundo anunció, sorpresivamente, una auditoría a Fedegán, entidad que el primero maneja desde hace varios años.

Sobre ambos temas opinó el exvicepresidente Francisco Santos, quien, como Lafaurie y Cabal, hizo gran parte de su carrera política al lado del expresidente Álvaro Uribe.

María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe. Foto: Semana.

Sobre la renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático, Pacho Santos le dijo a SEMANA que fue una “equivocación”.

“Quiero mucho a María Fernanda Cabal, me da mucha tristeza su renuncia al partido”, dijo. Y que, según él:

“Si María Fernanda se hubiera quedado en la colectividad, hoy estaría ahí en la cabeza del Centro Democrático al lado de Álvaro Uribe. Perdió una oportunidad. Me parece una equivocación lo que hizo”, resumió.

Cabal, al contrario, cree que fue una buena decisión porque hoy se considera con los brazos libres y sin prejuicios. Actualmente, es la cabeza visible del Partido Republicano, anteriormente la Liga de Gobernantes Anticorrupción del excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

Francisco Santos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Volviendo a Francisco Santos, también se refirió en SEMANA a las profundas diferencias entre José Félix Lafaurie e Indalecio Dangond.

“Es una pelea absurda e innecesaria”, dijo.

Y agregó: “Se necesitan entre ellos. A veces no entiendo las obsesiones ni las pequeñeces que se ven en ese tipo de confrontaciones. Eso no le hace bien al país. Todas esas peleas acaban teniendo repercusiones. Tengo claro que no le sirven a nadie. Solo a la izquierda”.

Y es que la pelea entre Lafaurie y Dangond continúa.

Este fin de semana, Fedegán expidió un comunicado de prensa donde informó que una auditoría de $ 658,8 millones para revisar dos años de administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG) encendió las alertas de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

Indalecio Dangond Baquero José Félix Lafaurie Foto: SEMANA

“Su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie Rivera, acudió formalmente a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para solicitar vigilancia sobre el proceso de contratación que adelanta el Ministerio de Agricultura, ante posibles riesgos para el patrimonio público y dudas sobre las condiciones técnicas, los requisitos de selección y el tiempo disponible para ejecutar la consultoría. Las solicitudes quedaron consignadas en dos comunicaciones oficiales dirigidas a los organismos de control los días 11 y 12 de noviembre de 2026. En ellas, Lafaurie pidió examinar el concurso de méritos MADR-CM-005-2026, mediante el cual el Ministerio pretende contratar, por $658.865.400, una auditoría forense a la administración de los recursos del Fondo Nacional del Ganado (FNG), correspondientes a las vigencias 2024 y 2025″.