Gustavo Petro publicó este domingo un trino en el que adjunta cuatro certificados de diferentes jurisdicciones en los Estados Unidos. Allí se pueden ver documentos de las cortes de Nueva York, Texas y la Florida en los que se asegura que el exmandatario no está siendo investigado por ningún delito.

Gustavo Petro lanza críticas a la lista Ofac luego de que el Departamento del Tesoro no retirara su nombre: “Mecanismo de persecución”

El expresidente entonces escribe: “Mi inclusión en la lista OFAC no es más que por denunciar el genocidio en Gaza en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York hace un año”.

Petro ha calificado a la lista Ofac de ser un mecanismo de persecución política. “La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) saca decenas de colombianos que habían estado vinculados al narcotráfico, mientras sean personas que realmente se separen ya del narco. Eso me parece una política justa y es de la soberanía de los EE. UU.”, escribió Petro hace unos días.

“La lista OFAC pierde así cualquier legitimidad mundial y no debe ser acatada por ningún país del mundo ni por las personas de esos países. El movimiento de derechos humanos en el mundo debe exigir una campaña mundial que promueva las salidas de todas estas personas, incluido yo mismo, de la lista Ofac”, dijo.