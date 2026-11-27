María Fernanda Cabal fue acusada por Miller Soto, vocero del Gobierno de De la Espriella, de “hablar mal de Abelardo De la Espriella” ante representantes del Gobierno de Estados Unidos. El periodista Néstor Morales divulgó esta versión en su programa de Blu Radio y Soto la respaldó a través de su cuenta de X.

Gobierno confirmó que María Fernanda Cabal fue a embajada de EE. UU. a “hablar mal de De La Espriella” antes de las elecciones

El vocero oficial publicó un trino en que escribió “Esto es cierto”, como respuesta a un video en el que Morales dijo: “La doctora María Fernanda Cabal fue a la Embajada de Estados Unidos a hablar mal del presidente Abelardo De La Espriella”. El periodista agregó que esa información se la contó el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, al mandatario colombiano.

En la tarde del viernes, Cabal publicó un video en el que le responde a Soto y asegura que dicha información es falsa.

“No diga mentiras, Miller Soto, vocero del Gobierno, lo reto a usted a confirmar con la Embajada Americana cuál fue mi última reunión oficial con algún funcionario de la Embajada, y le aseguro que fue hace más de año y medio. Las últimas reuniones a las que asistí fueron multitudinarias, una en la Casa del Embajador y la segunda, donde estuve con Darcy Quinn, Vanessa de la Torre, ya Abelardo de la Espriella elegido. ¿Cuál es la amenaza que yo represento? ¿Les molesta el Partido Republicano? Yo he sido aliada incondicional antes y después de este gobierno, pero me deja serias dudas a qué juego”, dijo.