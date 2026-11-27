El vocero del Gobierno, Miller Soto, respaldó en las últimas horas la versión según la cual la exsenadora María Fernanda Cabal habría acudido a la embajada de Estados Unidos, antes de las elecciones presidenciales, para “hablar mal” del ahora presidente Abelardo de la Espriella.

El periodista Néstor Morales dio a conocer esta versión durante la emisión de su programa en Blu Radio, en medio de un debate sobre la relación de José Félix Lafaurie, esposo de Cabal, con Iván Cepeda.

“Extrañeza”: José Félix Lafaurie responde con nueve puntos al presidente De La Espriella. María Fernanda Cabal también habló

“La doctora María Fernanda Cabal fue a la Embajada de Estados Unidos a hablar mal del presidente Abelardo De La Espriella. ¿Sabe quién le contó lo que dijo María Fernanda Cabal a Abelardo? Un señor que se llama Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, y le dijo al presidente", aseguró.

Tras conocerse esa versión, Miller Soto la respaldó en su cuenta de X con un escueto mensaje en el que afirmó que “esto es cierto.

Miller Soto confirmó que María Fernanda Cabal fue a embajada de EE.UU. a “hablar mal de De La Espriella” antes de las elecciones