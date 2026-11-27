OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, presentó una contrademanda judicial contra Apple en la que lo acusa de robarle secretos industriales y de presionar a proveedores comunes para frenar su ingreso en el lucrativo mercado de los dispositivos conectados.

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En un escrito presentado ante un tribunal federal de San José, California, OpenAI respondió así a la demanda por robo de secretos industriales que Apple interpuso en julio contra la compañía y dos de sus antiguos empleados.

En declaraciones a la AFP, un portavoz de Apple calificó la acción como “un intento evidente de desviar la atención” del fondo del caso. Añadió que los documentos obtenidos durante el proceso ya demostraron que los exempleados de Apple contratados por OpenAI utilizaron cientos de archivos confidenciales mientras trabajaban para su nuevo empleador.

Los dos grupos, socios desde la integración de ChatGPT en los productos de Apple en 2024, son ahora rivales.

En 2025, más de 190 millones de personas usan ChatGPT. Los jóvenes la usan para desahogarse, buscando una escucha inmediata y sin juicios. Foto: 123RF

OpenAI prepara sus primeros dispositivos conectados, desarrollados en torno al asistente de inteligencia artificial ChatGPT y diseñados en colaboración con el estudio de Jony Ive, antiguo responsable de diseño de Apple.

Según un documento judicial, el primer dispositivo de OpenAI, un pequeño altavoz sin pantalla, comenzará a entregarse a finales de febrero de 2027.

Desembarcará en un mercado muy competitivo. Amazon ha puesto su asistente de IA Alexa+ a disposición de todos los usuarios estadounidenses de sus altavoces inteligentes; Meta, ya presente con sus gafas conectadas, prevé lanzar en diciembre su dispositivo Muse Charm; y Apple comercializa desde mediados de noviembre su primera pantalla para el hogar conectado.

Logo de Apple, compañía tecnológica. Foto: Getty Images

Apple busca “competir de forma desleal por todos los medios”, sostuvieron los abogados de OpenAI.

Según la demanda, Apple exige a los proveedores que identifiquen los proyectos que desarrollan para OpenAI y a los empleados asignados a ellos.

Algunos “han expresado temor de perder contratos con Apple”. Un proveedor trasladó la producción de OpenAI a un turno de noche, mientras que otro abandonó trabajos previstos “debido a amenazas de Apple”, según el documento, que no nombra a ninguna de las empresas.

OpenAI también acusó a un empleado de Apple que trabajó durante seis meses en la firma antes de regresar a su antiguo empleador. Según la demanda, este trabajador se envió a teléfonos personales “decenas” de archivos relacionados con un prototipo y posteriormente presentó proyectos de OpenAI a directivos de Apple en julio, supuestamente a petición del fabricante del iPhone.

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Los abogados de OpenAI impugnaron además una cláusula que prohíbe durante un año a los exempleados de Apple que se incorporan a OpenAI intentar reclutar a sus excompañeros.

Asimismo, cuestionaron una práctica que, según sostienen, anima a los empleados de Apple a mezclar archivos de trabajo con sus cuentas personales de iCloud para facilitar futuras acusaciones de apropiación indebida de información cuando abandonan la empresa.

OpenAI retiró también el viernes su solicitud para que se desestimara el caso, sin ofrecer explicaciones.

*Con información de AFP.