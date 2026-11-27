Mientras un automóvil de Oracle Red Bull Racing da vueltas en la pista, un software ensaya en apenas un segundo alrededor de un millón de versiones posibles de esa misma carrera. Cada simulación combina tres variables: el desgaste de las llantas, el clima y los datos que envían los sensores del carro y del motor. Con esos cálculos, el equipo define qué neumáticos usar, cuándo detener al piloto para cambiarlos y cómo plantear el resto de la competencia. Antes, durante y después de cada Gran Premio, el total alcanza unos 8.000 millones de simulaciones, generadas mediante el método estadístico Montecarlo.

Para Juan Carlos Vega, gerente de Oracle Colombia, Centroamérica y Caribe, ese dato suele dejar una impresión equivocada. “Mucha gente pensará que son demasiadas simulaciones y que una tecnología así solo sirve para un equipo de Fórmula 1. No es así. Las empresas y los gobiernos en Colombia pueden acceder a ella, porque Oracle tiene en el país un centro de datos propio con todas esas capacidades. Una entidad financiera que necesite simular modelos de inversión o el otorgamiento de créditos, por ejemplo, puede hacerlo aquí”, explica.

El centro de datos al que se refiere Vega funciona en Bogotá desde hace más de tres años y atiende a más de 1.000 clientes —en su gran mayoría emprendimientos, startups y medianas empresas—. Para el directivo, esa base demuestra que contar con infraestructura local de categoría mundial sirve para democratizar el acceso y, algo muy importante, para que los datos permanezcan dentro del país.

De la pregunta al objetivo

El cambio de fondo, según Vega, está en la manera de trabajar con la inteligencia artificial (IA): hasta hace poco, personas y empresas le hacían preguntas puntuales a la IA generativa —cuánto inventario hay, cuánto tardarán los pedidos—. Con los agentes —programas de IA que además de responder ejecutan tareas por su cuenta— la lógica es otra. “Ya no quiero saber cuánto inventario tengo; quiero que mi inventario esté al día en siete u ocho días. Así que el talento de las organizaciones se va a orientar a definir objetivos claros, políticas y niveles de autoridad, y la inteligencia artificial ejecuta de acuerdo con el contexto que tiene”, afirma.

En las aplicaciones empresariales de Oracle, estos agentes pueden apoyar el cierre contable, revisar el capital de trabajo, detectar gastos que no cumplen las normas internas o definir la mejor estrategia de compras con los proveedores. Un ejemplo es Litoplas, que opera sobre Oracle Fusion Cloud y aumentó 40 % su capacidad operativa, además de alcanzar 99,9 % de precisión en sus inventarios.

¿Quién controla entonces lo que realiza un agente? Según Vega, la responsabilidad y la ética siguen en manos de las personas, que establecen las reglas y los permisos a través de un modelo de gobierno. “Cuando las organizaciones incorporan agentes, estos heredan los privilegios que el usuario tiene en las aplicaciones. Si yo trabajo en inventarios y no tengo acceso a finanzas, el agente que creé tampoco podrá revisar información financiera”, señala.

La exigencia de seguridad, disponibilidad y escalabilidad es especialmente alta en el sector financiero. Así lo demuestra Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, que ya superó los 1.468 millones de transacciones y cuenta con diversos aliados tecnológicos, entre ellos Oracle, que contribuyen a su operatividad. Su infraestructura debe responder a altos volúmenes de información con seguridad y muy baja latencia, las 24 horas del día. Esa necesidad de contar con una infraestructura tecnológica robusta también enmarca la ampliación del acuerdo de Oracle con OpenAI.

Una de las herramientas derivadas de esa alianza es Oracle AI Security Mesh, que emplea modelos de ciberseguridad de OpenAI para detectar y corregir vulnerabilidades con la aprobación del cliente en cada cambio. A ella se suman AI Workspace, que conecta esos modelos con las aplicaciones y bases de datos de Oracle, y App Composer, con el cual los equipos pueden desarrollar módulos complementarios para sus aplicaciones.

De todos modos, Oracle evita depender de un único proveedor. “Es una muy buena alianza. Sin embargo, en este sistema, que también está en el centro de datos de Colombia, podemos incorporar otros modelos de frontera, y nuestra tecnología se puede desplegar en otros proveedores de nube. Lo que nos interesa es que nuestros clientes accedan a la mejor tecnología”, agrega Vega.

Sin importar el modelo elegido por una empresa, el resultado depende de la información disponible: así como una persona le brinda contexto a la IA cuando le pregunta, en una organización ese contexto proviene de sus datos. Un ejemplo es Grupo Sanford, que unificó sus procesos críticos y su información en una plataforma basada en Oracle Fusion y Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Esta transformación le permite contar con datos confiables y oportunos para fortalecer su gestión y sentar las bases para incorporar inteligencia artificial, automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

Cuatro capas

Con los datos como punto de partida, Vega divide el reto de las empresas en cuatro capas. La primera es la estrategia, es decir, elegir el proceso o el indicador que cada compañía quiere mejorar. Luego viene el gobierno del proyecto, que muchas firmas, sin importar su tamaño, manejan a través de centros de excelencia. La tercera fase es el talento: “Muchas organizaciones sienten frustración porque invierten en inteligencia artificial y no ven el retorno. El problema no está en los sistemas sino en dónde se concentran los esfuerzos para que el proyecto sea exitoso”, advierte.

Por ello, la formación es una de las apuestas centrales de la multinacional en Colombia. Oracle trabaja en el país con unos 110 canales especializados, llega con iniciativas como Oracle University y Oracle Academy a cerca de 500 instituciones educativas y a miles de personas entregando certificados de industria y, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá y el programa Oracle Growth Engine, habilitó créditos de hasta US$50.000 en servicios para startups, acompañados de mentorías. Finalmente, la cuarta capa es la tecnología, sobre la que el directivo concluye: “El reto de muchas organizaciones no es habilitarla. Es adoptarla”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Oracle Colombia