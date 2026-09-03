Tecnología

Oracle apuesta por cerrar brechas de formación en tecnología para construir un mejor país

En su rol como Customer Success Senior Director de Oracle, Mónica Albarracín entrega detalles sobre el programa de la compañía que le apuesta a la formación gratuita en habilidades como IA y desarrollo de software.

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Redacción Semana
3 de septiembre de 2026 a las 2:01 p. m.
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Oracle, el gigante de la tecnología busca promover el desarrollo social, a través de la tecnología. El programa SDI, Skill Development Initiative, ofrece acceso gratuito a capacitaciones básicas y profundas en áreas del conocimiento como desarrollo de software, manejo de la nube, IA, entre otros.

Mónica Albarracín, Customer Success Senior Director de la compañía, asegura que muchas organizaciones están demandando talento con estas capacidades, pero que los profesionales aún no tienen. Al ofrecer estas formaciones gratuitas, Oracle contribuye a cerrar brechas para responder a las necesidades del mercado y apostar por un país que pueda transformarse a través del talento en la tecnología.

Los interesados en capacitarse gratuitamente en IA, software y manejo en la nube pueden inscribirse a través de la página web de Sapiencia, la Agencia de Educación Superior de Medellín, aliada de Oracle.