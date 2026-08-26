Gabriela Durán, la ejecutiva que lidera una de las compañías referentes en tecnología para la gestión del talento humano

Cuando llegó a Buk en 2021 como Head of Sales, la compañía iniciaba su operación en Colombia. Cinco años después, se ha consolidado como una de las empresas de tecnología para la gestión de personas de mayor crecimiento en el país.

En ese recorrido, Durán pasó de liderar la estrategia comercial a asumir, hace dos años, la posición de Country Manager, desde la cual ha liderado la expansión esa organización en Colombia, que hoy cuenta con 350 colaboradores, acompaña a 2.000 empresas y genera un impacto en cerca de 450.000 trabajadores, a través de una plataforma que incorpora inteligencia artificial para simplificar procesos y apoyar la toma de decisiones.

Politóloga de la Universidad de los Andes y especialista en Gerencia Comercial de la Universidad de La Sabana, Durán ha desarrollado su carrera en la industria tecnológica. Su trayectoria suma más de 20 años en compañías como IBM y Oracle, donde consolidó una visión de negocio enfocada en la innovación, la expansión y el desarrollo de personas.

Esas experiencias se reflejan en un estilo de liderazgo que combina una alta exigencia por los resultados con la cercanía hacia sus equipos. “En Buk tenemos un propósito: construir lugares de trabajo más felices a través de la tecnología.

Queremos devolverles tiempo a las organizaciones para que puedan enfocarse en lo más importante, es decir, las personas”, dice dejando claro que su objetivo es convertir a la firma en el software de recursos humanos más importante de Colombia a 2030.