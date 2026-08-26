Ana María Delgadillo, disciplina y liderazgo humano que rompen esquemas

No conocía a fondo el sector cuando asumió la gerencia comercial de Stretto, compañía del Holding Mosaico, especializada en acabados arquitectónicos. Eso no le impidió liderar los principales canales comerciales de la firma chilena ni asumir, tres años después, la gerencia general.

Su ascenso la convirtió en una excepción en un sector en el que la participación femenina en cargos de decisión apenas alcanza el 10 por ciento. “El reto no era solo llegar al cargo, sino mantenerme. La legitimidad se gana con resultados construidos con carácter, confianza y disciplina”, afirma.

Esta administradora de empresas bogotana consolidó una trayectoria de más de 20 años en empresas como Alkosto, Easy y Ara, en las que desarrolló una visión integral del retail en estrategia comercial, negociación, marketing, logística y experiencia del cliente.

“Más que administrar empresas, me he especializado en transformar organizaciones al estructurar el crecimiento, desarrollar equipos de alto desempeño y convertir la estrategia en resultados”.

Bajo su liderazgo, Stretto pasó de 3 millones de dólares en ventas anuales a más de 10 millones y, de tener 25 a 65 colaboradores. “Soy estricta, pero busco que las personas construyan su proyecto de vida en la organización. Un líder no solo persigue resultados, también impulsa el crecimiento de su gente”.

Convencida de que las empresas deben generar valor más allá de sus resultados, impulsa el uso eficiente del agua y la educación en sostenibilidad.