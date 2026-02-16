Mujer denuncia agresión en sede de Alkosto en Bogotá: “Me arrebata el celular y procede a golpearme”

Una mujer identificada como Juanita Bogoya Arévalo denunció públicamente en su cuenta personal de la red social X que habría sido agredida por un hombre en una sede de Alkosto en Bogotá.

Según su relato, los hechos ocurrieron mientras realizaba compras junto a su madre y su hermano menor de edad en el establecimiento ubicado en la carrera 30.

“Es un peligro para la sociedad”: juez ordena cárcel al hombre que atacó a un policía en Bogotá; la agresión quedó en video

A través de un video difundido en redes sociales, Bogoya explicó que decidió “hacer una denuncia pública por una agresión de la que fui víctima ayer (14 de febrero) por parte de un desconocido, haciendo ejercicio de mi derecho fundamental a visibilizar las violencias basadas en el género de las que soy víctima, que ha sido reconocido ampliamente por la Corte Constitucional”.

De acuerdo con su versión, el incidente inició cuando su madre pidió a otra clienta que permitiera el paso con el carrito de compras. Según relató, tras un intercambio verbal, minutos después llegaron familiares de la mujer y uno de ellos la habría agredido físicamente.

“Como verán en el siguiente video, él me arrebata inmediatamente el celular, lo lanza lejos y procede a golpearme en mi pierna, en mi pelvis y en mis partes íntimas a patadas”, afirmó.

Bogoya sostuvo que durante el forcejeo también resultó lesionada en el rostro y que el hombre continuó increpándola verbalmente: “Me sigue tratando de ladrona, me trata de rata, hijo de puta, a mi mamá también, todo esto enfrente de mi hermanito”.

La denunciante aseguró que el establecimiento no activó protocolos de atención y que ninguna persona intervino para detener la agresión. “En ese momento el almacén no activó ningún protocolo, nadie intervino, nadie intervino a impedir que él siguiera agrediéndonos”, manifestó.

También afirmó que, tras solicitar la presencia de la Policía, los uniformados calificaron lo sucedido como una riña. “Ellos me dicen que me van a capturar, que me van a llevar a la URI junto con mi mamá, porque para ellos lo que sucedió fue una riña y no una agresión”, indicó.

Bogoya anunció que busca identificar al presunto agresor para iniciar un proceso penal y denunció una presunta revictimización por parte de las autoridades.

“Quisiera identificarlo para poder iniciar el proceso penal, pero también porque no solamente fui vulnerada por él, sino también por las autoridades que estaban llamadas a protegerme (...) este sujeto, sabiendo de la presencia de mi hermanito, me agrede de la manera tan atroz como lo hace frente a él, ocasionándole también a él daños emocionales y perjudicándolo, y la policía tampoco se dispone a mitigar esos daños que es ocasionar”, expresó.

Tras conocerse el caso, la Secretaría Distrital de la Mujer informó que “ya nos pusimos en contacto con Juanita”. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del establecimiento comercial sobre los hechos denunciados.