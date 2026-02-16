Bogotá

Mujer denuncia agresión en sede de Alkosto en Bogotá: “Me arrebata el celular y procede a golpearme”

La denunciante aseguró que el establecimiento no activó protocolos de atención y que ninguna persona intervino para detener la agresión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

16 de febrero de 2026, 10:44 p. m.
La mujer fue identificada como Juanita Bogoya Arévalo
La mujer fue identificada como Juanita Bogoya Arévalo Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @Juanita_Bog

Una mujer identificada como Juanita Bogoya Arévalo denunció públicamente en su cuenta personal de la red social X que habría sido agredida por un hombre en una sede de Alkosto en Bogotá.

Según su relato, los hechos ocurrieron mientras realizaba compras junto a su madre y su hermano menor de edad en el establecimiento ubicado en la carrera 30.

“Es un peligro para la sociedad”: juez ordena cárcel al hombre que atacó a un policía en Bogotá; la agresión quedó en video

A través de un video difundido en redes sociales, Bogoya explicó que decidió “hacer una denuncia pública por una agresión de la que fui víctima ayer (14 de febrero) por parte de un desconocido, haciendo ejercicio de mi derecho fundamental a visibilizar las violencias basadas en el género de las que soy víctima, que ha sido reconocido ampliamente por la Corte Constitucional”.

De acuerdo con su versión, el incidente inició cuando su madre pidió a otra clienta que permitiera el paso con el carrito de compras. Según relató, tras un intercambio verbal, minutos después llegaron familiares de la mujer y uno de ellos la habría agredido físicamente.

Bogotá

Línea 1 del metro de Bogotá completó 11 kilómetros de viaducto construido: ¿cuánto hace falta para que esté listo?

Bogotá

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

Bogotá

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Bogotá

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Vehículos

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Bogotá

Comunidades indígenas del Cauca tienen cercadas las instalaciones del Ministerio de Educación y la ANT: personal está encerrado

Finanzas

Enero arranca con grandes rebajas: conozca los productos

Macroeconomía

Confirman día y hora en que famoso supermercado hará descuentos de hasta 75% en electrodomésticos

Finanzas

Corbeta y Alkosto tienen más de 80 vacantes disponibles en Nariño

“Como verán en el siguiente video, él me arrebata inmediatamente el celular, lo lanza lejos y procede a golpearme en mi pierna, en mi pelvis y en mis partes íntimas a patadas”, afirmó.

Bogoya sostuvo que durante el forcejeo también resultó lesionada en el rostro y que el hombre continuó increpándola verbalmente: “Me sigue tratando de ladrona, me trata de rata, hijo de puta, a mi mamá también, todo esto enfrente de mi hermanito”.

La denunciante aseguró que el establecimiento no activó protocolos de atención y que ninguna persona intervino para detener la agresión. “En ese momento el almacén no activó ningún protocolo, nadie intervino, nadie intervino a impedir que él siguiera agrediéndonos”, manifestó.

También afirmó que, tras solicitar la presencia de la Policía, los uniformados calificaron lo sucedido como una riña. “Ellos me dicen que me van a capturar, que me van a llevar a la URI junto con mi mamá, porque para ellos lo que sucedió fue una riña y no una agresión”, indicó.

Bogoya anunció que busca identificar al presunto agresor para iniciar un proceso penal y denunció una presunta revictimización por parte de las autoridades.

“Quisiera identificarlo para poder iniciar el proceso penal, pero también porque no solamente fui vulnerada por él, sino también por las autoridades que estaban llamadas a protegerme (...) este sujeto, sabiendo de la presencia de mi hermanito, me agrede de la manera tan atroz como lo hace frente a él, ocasionándole también a él daños emocionales y perjudicándolo, y la policía tampoco se dispone a mitigar esos daños que es ocasionar”, expresó.

Tras conocerse el caso, la Secretaría Distrital de la Mujer informó que “ya nos pusimos en contacto con Juanita”. Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial del establecimiento comercial sobre los hechos denunciados.

Más de Bogotá

Avance de obras del metro de Bogotá.

Línea 1 del metro de Bogotá completó 11 kilómetros de viaducto construido: ¿cuánto hace falta para que esté listo?

En la sede de la Agencia Nacional de Tierras se registraron bloqueos protagonizados por comunidades afrodescendientes durante el desarrollo de una jornada de protesta.

Reunión entre el Ministerio del Interior e indígenas y afros del Cauca se retrasó: manifestantes dejaron salir a empleados retenidos en el CAN

x

La Alcaldía de Bogotá arrienda predios en la Carrera Séptima para comercio: así podrán plantear la propuesta los emprendedores

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Pilas, esta es la popular ruta de TransMilenio que cambia su horario

Trabajadores del Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) escapan al encierro que los sometieron comunidades indígenas, el 14 de febrero de 2026, en Bogotá

Polémica porque indígenas llegaron a Bogotá a encerrar a funcionarios en sus puestos de trabajo: ¿por qué lo hacen?

Manifestación de motociclistas en contra de la prohibición del parrillero en moto en Bogotá Abril 4 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tienen bloqueado el Ministerio de Educación.

Comunidades indígenas del Cauca tienen cercadas las instalaciones del Ministerio de Educación y la ANT: personal está encerrado

Finalmente empezará la construcción de este puente que mejorará la seguridad de los peatones en Usaquén.

Inicia la construcción de esperado puente en Bogotá tras cinco años de retrasos e incumplimientos

Cédula ciudadanía

¿Perdió su cédula y se encuentra en Bogotá? Alcaldía da el paso a paso de cómo podría recuperarla antes de las elecciones

Noticias Destacadas