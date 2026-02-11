Nación

“Es un peligro para la sociedad”: juez ordena cárcel al hombre que atacó a un policía en Bogotá; la agresión quedó en video

La Fiscalía imputó los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

César Jiménez Flechas

César Jiménez Flechas

11 de febrero de 2026, 1:32 p. m.
Policía resultó lesionado tras riña con ciudadano en el norte de Bogotá.
Policía resultó lesionado tras riña con ciudadano en el norte de Bogotá. Foto: Montaje El País: capturas de videos / Policía de Bogotá

Como Álvaro Javier Salgado Baleta fue identificado el hombre que atacó de manera violenta a un policía en plena calle de Bogotá, cuando el uniformado se movilizaba en un vehículo institucional. El hombre fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías por los delitos de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

La Fiscalía presentó los elementos de prueba en contra de Salgado Baleta, al advertir que representa un peligro para la sociedad, pues si decidió enfrentarse a la autoridad —un policía uniformado que se desplazaba en un vehículo institucional—, su comportamiento podría ser aún más grave frente a cualquier ciudadano.

La Policía rescató una menor de edad que se encontraba sola en una vivienda de la localidad de Usaquén.
Álvaro Javier Salgado Baleta, señalado de agredir en repetidas ocasiones a un patrullero de la Policía Nacional. Foto: Captura de pantalla video Policía

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a Álvaro Javier Salgado Baleta, señalado de agredir en repetidas ocasiones a un patrullero de la Policía Nacional, el pasado 10 de febrero en vía pública de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá”, informó la Fiscalía.

En un hecho con muy pocos precedentes, el juez de control de garantías reconoció la gravedad de la conducta criminal de Salgado y ordenó que fuera enviado a la cárcel, desde donde enfrentará el proceso en su contra por los delitos imputados, los cuales representan un claro riesgo para la comunidad.

“De acuerdo con el material probatorio, los hechos se presentaron en medio de un aparente acto de intolerancia derivado de un incidente vial, luego de que el procesado golpeara el vehículo institucional en el que se movilizaba un grupo de uniformados con una carreta”, advirtió el ente acusador tras la judicialización.

Ataque armado a patrulla en el nororiente de Medellín deja dos policías heridos; uno será operado

Entre las evidencias, la Fiscalía presentó videos grabados por la comunidad, en los que se observa cómo este hombre atacó de manera violenta al uniformado en varias oportunidades, causándole heridas, un hecho de extrema gravedad tratándose del respeto a la autoridad.

“La investigación permitió establecer que el procesado habría iniciado la agresión golpeando uno de los espejos laterales de la patrulla y el vidrio panorámico. En medio de esa acción se causó una lesión en una de sus manos”, explicó el fiscal a cargo del proceso, quien logró que el agresor fuera enviado a la cárcel.

Hombre con la mano ensangrentada atacó a policías en Suba y fue arrestado
Hombre con la mano ensangrentada atacó a policías en Suba y fue arrestado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

A pesar de la evidencia, incluyendo los videos que muestran la forma violenta en que atacó al uniformado, Álvaro Javier Salgado no aceptó su responsabilidad en los hechos. El juez insistió en que representa un peligro para la sociedad y que debe permanecer privado de la libertad en una cárcel.

