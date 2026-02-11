NACIÓN

Ataque armado a patrulla en el nororiente de Medellín deja dos policías heridos; uno será operado

La noticia fue confirmada por el alcalde Federico Gutiérrez.

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 10:34 a. m.
Policía. Imagen de referencia.
Policía. Imagen de referencia. Foto: Tomada de Red de Apoyo

Una patrulla de la Policía fue atacada a tiros en la noche del martes en el nororiente de Medellín, cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje y control en la zona. El hecho dejó dos policías heridos y terminó con un capturado.

El alcalde Federico Gutiérrez informó que el ataque se produjo cuando los agentes le hicieron señal de pare a una motocicleta que les generó sospecha durante un procedimiento de rutina. “Al hacer la señal de pare a una moto sospechosa para un procedimiento de rutina, el parrillero disparó un arma y abrió fuego contra los uniformados, dejándolos heridos”, aseguró el mandatario.

Tras los disparos, los policías reaccionaron y se produjo un intercambio que permitió neutralizar al presunto agresor. De acuerdo con el alcalde, “nuestros policías reaccionaron de manera inmediata y valiente. Lograron neutralizar al agresor y capturar al conductor de la moto, gracias al apoyo ciudadano”.

En el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, munición y un arma neumática. El conductor de la motocicleta fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por los hechos.

Sobre el estado de salud de los uniformados, Gutiérrez señaló que ambos reciben atención médica y que uno de ellos deberá ser intervenido quirúrgicamente. “Hoy nuestros dos uniformados reciben atención médica. Uno de ellos entrará en el transcurso de la mañana a cirugía. A ellos, todo nuestro respaldo y reconocimiento. Son unos héroes”, expresó.

El alcalde también envió un mensaje frente a la situación de orden público en la ciudad. “En Medellín no vamos a retroceder frente a la delincuencia. Seguiremos actuando con determinación para proteger la vida y la seguridad de nuestra gente”, afirmó.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer si los responsables estarían vinculados a estructuras criminales que operan en el sector.

