Atacan con explosivos estación de Policía de El Bordo, Cauca. Hay tres uniformados heridos

En horas de la tarde de este domingo una fuerte explosión acabó con la tranquilidad de los habitantes de El Bordo, en el departamento del Cauca, quienes se vieron sorprendidos por los grupos terroristas.

Las primeras versiones que se conocieron, señalan que el ataque terrorista, perpetrado por los grupos armados ilegales que operan en esta zona del país, deja un saldo parcial de tres uniformados heridos.

La situación se presentó luego de que hombres fuertemente armados atacaran la estación de Policía de El Bordo, cabecera municipal del Patía, en el Cauca, con un dron cargado con explosivos.

Una vez se presentó la detonación del artefacto explosivo, las autoridades reaccionaron de inmediato para controlar el orden público y evitar una mayor afectación para la población civil de esta zona de Colombia.

Aunque todavía no es claro el grupo armado que estaría detrás de los hechos, las autoridades apuntan a que sería obra de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, que vienen sembrando el terror en la región.

El actuar en el atentado terrorista con el uso de drones, confirma la escalada criminal de los grupos ilegales en el suroccidente colombiano para debilitar a la institucionalidad y demuestra el modus operandi de esta organización.

Este atentado se suma a la escalada violenta que se viene presentando en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. El hecho más doloroso fue el atentado terrorista en Cali, que dejó 7 muertos y más de 70 heridos.

Los hechos se registraron en la tarde del jueves 21 de agosto, cuando un camión cargado con cilindros llenos de explosivos estalló frente a la escuela Marco Fidel Suárez, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Las imágenes que circularon por redes sociales dejaron ver cómo un vehículo cargado con cilindros y explosivos no detonó y quedó estacionado frente a la base militar, lo que hubiera causado una tragedia mayor.

En un informe revelado por SEMANA, queda en evidencia los planes terroristas de las disidencias de las Farc en esta región del país, donde siguen sembrando el terror a partir de ataques con explosivos.