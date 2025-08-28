Disidencias asesinan a líder social en Corinto, Cauca: un policía también muere en el ataque

El horror de las disidencias de las Farc sigue dejando víctimas inocentes en las regiones de Colombia. Ahora, se conoció el asesinato de un líder social junto a un integrante de la Policía Nacional en Corinto, Cauca, en medio de un ataque criminal.

Se trata de Jaime Becerra Castilla, quien terminó herido en medio del atentado y murió cuando recibía atención médica especializada por la gravedad de las lesiones.

Por medio de su cuenta en la red social X, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dio a conocer algunas de las funciones clave de este líder social dedicado a las comunidades.

“Fue candidato al Concejo y se destacó por su entrega a la comunidad del municipio de Candelaria, Valle del Cauca; además, se desempeñaba como funcionario en la Alcaldía de este mismo municipio”, señalaron.

📆 Fecha: 25/08/2025

Al mismo tiempo, dieron a conocer que el atentado se registró cuando el hombre se encontraba adelantando labores comunitarias, cuando fue interceptado por los disidentes de la estructura Dagoberto Ramos.

“Mientras desempeñaba sus labores en el municipio de Corinto, acompañado por dos policías, fue abordado por hombres que se movilizaban en una camioneta, al parecer pertenecientes al frente Dagoberto Ramos”, dieron a conocer.

De igual manera, indicaron: “En medio de la interceptación se produjo un intercambio de disparos que dejó herido a Jaime Becerra, quien, debido a la gravedad de las heridas, falleció en un centro asistencial, junto con uno de los policías que lo acompañaban, quien murió en el lugar de los hechos”.

Desde Indepaz recordaron una de las alertas que han emitido desde la Defensoría del Pueblo por los hechos de violencia que se registran en esta zona del territorio colombiano.

“Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 019/24 que incluye a Corinto y la AT 019/23 para líderes, lideresas y defensores de DDHH en las cuales señala el escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social de manera individual o colectiva desde diversos ámbitos o sectores en el país”, indicaron.

Con este crimen ya son 105 los líderes y defensores de DD. HH. asesinados en Colombia durante 2025. En la zona delinquen varios grupos ilegales como las disidencias de las Farc con la estructura Dagoberto Ramos, el Frente 57 “Yair Bermúdez” y bandas criminales locales.