Suscribirse

Cali

Escalada violenta en Valle del Cauca: Defensoría lanza una dura alerta en varios municipios

El informe asegura que se incrementarán los desplazamientos masivos, entre otros hechos.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

25 de agosto de 2025, 11:40 a. m.
Las autoridades del departamento condenaron el atentado suscitado en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca.
Ataque terrorista en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca | Foto: Gobernación del Valle del Cauca

Este lunes, 25 de agosto, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que emitió una nueva Alerta Temprana 011 de 2025 para los municipios de Riofrío, Trujillo y Bolívar, en el departamento del Valle del Cauca.

En el documento emitido, aseguran que hay una confrontación a sangre y fuego entre varios grupos armados ilegales que delinquen en esta zona, como lo son el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Estado Mayor Central – Frente Jaime Martínez y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.

“Las disputas por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos, han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados. La presencia de estos actores incrementa el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas”, indicaron desde la Defensoría del Pueblo.

De igual manera, señalaron que la población civil ha quedado en medio de estas confrontaciones armadas, pero también en los campos minados que son instalados por los ilegales que se disputan las rentas criminales.

"Se prevé un impacto grave en entornos educativos, con la posibilidad de cierres de escuelas y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente en contextos rurales. Las mujeres campesinas, líderes sociales y juventudes también se encuentran bajo amenazas específicas de violencia sexual, extorsión y cooptación por parte de estos grupos", precisaron desde la Defensoría.

La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, entregó un complicado panorama humanitaria en el país.
La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, entregó un complicado panorama humanitaria en el país. | Foto: Defensoría/AFP
Contexto: Autoridades explican por qué sonarán nuevas explosiones en Cali luego del atentado

Y es que son varios los municipios de Valle del Cauca, donde emitieron dicha alerta como “en Riofrío, hay riesgo es su cabecera municipal y dos corregimientos, en Bolívar en nueve corregimientos y un resguardo indígena y en Trujillo en 10 corregimientos, dos resguardos y dos asentamientos indígenas”.

Ante esta alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, al Estado colombiano también enviaron unas recomendaciones necesarias para poder hacerle frente al accionar de los grupos armados ilegales.

“En primer lugar, se requiere una coordinación y planeación interinstitucional inmediata, liderada por el Ministerio del Interior a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para articular un plan de acción integral con plazos y seguimiento verificable. En el ámbito de la seguridad, el Ministerio de Defensa, junto con el Ejército y la Policía Nacional, debe reforzar la presencia y control territorial, asegurando patrullajes permanentes en los corredores estratégicos y en las cabeceras urbanas donde se han presentado los hechos más graves”, agregaron.

Las disidencias de las Farc, en muchos casos, tienen hombres en las grandes ciudades y Cali es una de ellas. La Policía dice conocer el número de integrantes aproximados de las células urbanas, pero no lo publican para no entorpecer las investigaciones en contra de sus integrantes.
Las disidencias de las Farc, en muchos casos, tienen hombres en las grandes ciudades y Cali es una de ellas. | Foto: El País

La Defensoría también precisó que es necesario que desde las diferentes instituciones le puedan garantizar los derechos a toda la población en general de estos municipios en Valle del Cauca.

“La Unidad para las Víctimas debe ampliar la capacidad de respuesta humanitaria, actualizando los planes de contingencia en coordinación con gobernaciones, alcaldías y personerías municipales, para enfrentar posibles emergencias de desplazamiento y confinamiento con un enfoque diferencial”, detallaron.

Contexto: Exclusivo: descubren plan para asesinar al alcalde de Cali y a la gobernadora del Valle del Cauca

Al mismo tiempo, informaron que desde la Fiscalía General de la Nación deben “priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género”.

La situación de orden público en varias zonas de Valle del Cauca sigue siendo compleja pese a las operaciones de la fuerza pública.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Viajar con DACA en 2025: requisitos, documentos, riesgos en aeropuertos y consejos clave para regresar sin complicaciones

2. “Expropiación indirecta”: César Gaviria denuncia nueva práctica del Gobierno Petro y llama a defender las propiedades

3. Escalada violenta en Valle del Cauca: Defensoría lanza una dura alerta en varios municipios

4. Primicia | Consejo de Estado le metió el acelerador a la demanda que pide anular la elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional

5. Daniel Quintero, rechazado en el Pacto Histórico: la izquierda petrista la emprende contra el exalcalde de Medellín

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliValle del CaucaDefensoría del PuebloDisidencias de las Farc

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.