Autoridades explican por qué sonarán nuevas explosiones en Cali luego del atentado

Durante la tarde de este viernes 22 de agosto, en Cali, Valle del Cauca, se escucharán fuertes detonaciones, según informó la alcaldía por medio de un corto comunicado de prensa.

“En horas de la tarde, de este viernes 22 de agosto, se hará una detonación controlada de artefactos que no explotaron tras el atentado de ayer. Los caleños la escucharán, pero la situación es manejada por las autoridades”, señalaron.

Los explosivos son los que las disidencias de las Farc dejaron dentro de un segundo camión que no pudo ser detonado por los ilegales al frente de las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Autoridades nacionales llegaron a Cali tras el atentado del 21 de agosto para recorrer la zona afectada y evaluar medidas de seguridad. | Foto: Alejandro Eder via X

Asimismo, desde Movilidad de Cali señalaron que varias zonas de la ciudad permanecen cerradas de manera preventiva. A continuación, los puntos que tienen cierres:

Como medida preventiva, la Secretaría de Movilidad informó cierres y desvíos en tiempo real para facilitar la seguridad y la movilidad en la ciudad. Estos son los puntos afectados:

Carrera 8 con calles 44 y 52

Carrera 5 con calle 44

Carrera 3 con calle 56

Carrera 1 con calle 21

Calle 5 con carrera 80

De igual forma, la ruta del MIO P24B presenta desvíos en su recorrido habitual:

Andrés Sanín → San Pedro: carrera 8 con calle 62 → calle 44

San Pedro → Andrés Sanín: calle 44 → carrera 8

Las autoridades en Cali adelantan operativos de control con el fin de hacerle frente a cualquier situación que se pueda llegar a registrar en la capital del Valle.

La militarización se da en respuesta a la petición de la Alcaldía de Cali de militarizar la ciudad y de apoyar a los uniformados de la Policía Metropolitana de Cali que realizan sus labores de seguridad para que la ciudadanía se sienta segura. | Foto: Ejército Nacional

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, precisó que no han bajado la guardia ante estos hechos de violencia que hoy nuevamente sacuden a su ciudad.

“Seguimos en la calle haciendo presencia y controles de seguridad con las fuerzas militares, en toda la ciudad. Desde el inicio de este año enfrentamos la amenaza de la Jaime Martínez, narcotraficantes que usan a Jamundí de negocio y vienen a violentar a Cali. No vamos a parar hasta capturarlos”.