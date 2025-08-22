Nación
Autoridades explican por qué sonarán nuevas explosiones en Cali luego del atentado
Se espera que ocurran en la tarde de este viernes, 22 de agosto.
Durante la tarde de este viernes 22 de agosto, en Cali, Valle del Cauca, se escucharán fuertes detonaciones, según informó la alcaldía por medio de un corto comunicado de prensa.
“En horas de la tarde, de este viernes 22 de agosto, se hará una detonación controlada de artefactos que no explotaron tras el atentado de ayer. Los caleños la escucharán, pero la situación es manejada por las autoridades”, señalaron.
Los explosivos son los que las disidencias de las Farc dejaron dentro de un segundo camión que no pudo ser detonado por los ilegales al frente de las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Asimismo, desde Movilidad de Cali señalaron que varias zonas de la ciudad permanecen cerradas de manera preventiva. A continuación, los puntos que tienen cierres:
- Carrera 8 con calles 44 y 52
- Carrera 5 con calle 44
- Carrera 3 con calle 56
- Carrera 1 con calle 21
- Calle 5 con carrera 80
De igual forma, la ruta del MIO P24B presenta desvíos en su recorrido habitual:
Andrés Sanín → San Pedro: carrera 8 con calle 62 → calle 44
San Pedro → Andrés Sanín: calle 44 → carrera 8
Las autoridades en Cali adelantan operativos de control con el fin de hacerle frente a cualquier situación que se pueda llegar a registrar en la capital del Valle.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, precisó que no han bajado la guardia ante estos hechos de violencia que hoy nuevamente sacuden a su ciudad.
“Seguimos en la calle haciendo presencia y controles de seguridad con las fuerzas militares, en toda la ciudad. Desde el inicio de este año enfrentamos la amenaza de la Jaime Martínez, narcotraficantes que usan a Jamundí de negocio y vienen a violentar a Cali. No vamos a parar hasta capturarlos”.
Al mismo tiempo, agregó: “Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa para impulsar los trabajos que se van a adelantar en Jamundí para dar con los máximos responsables de estos ataques terroristas contra Cali”.