Nación

Autoridades explican por qué sonarán nuevas explosiones en Cali luego del atentado

Se espera que ocurran en la tarde de este viernes, 22 de agosto.

Gabriel Salazar López

22 de agosto de 2025, 7:17 p. m.
Limpieza de las calles aledañas a la Base Aérea tras el atentado terrorista.
Durante la tarde de este viernes 22 de agosto, en Cali, Valle del Cauca, se escucharán fuertes detonaciones, según informó la alcaldía por medio de un corto comunicado de prensa.

“En horas de la tarde, de este viernes 22 de agosto, se hará una detonación controlada de artefactos que no explotaron tras el atentado de ayer. Los caleños la escucharán, pero la situación es manejada por las autoridades”, señalaron.

Los explosivos son los que las disidencias de las Farc dejaron dentro de un segundo camión que no pudo ser detonado por los ilegales al frente de las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Autoridades nacionales llegaron a Cali tras el atentado del 21 de agosto para recorrer la zona afectada y evaluar medidas de seguridad.
Asimismo, desde Movilidad de Cali señalaron que varias zonas de la ciudad permanecen cerradas de manera preventiva. A continuación, los puntos que tienen cierres:

Como medida preventiva, la Secretaría de Movilidad informó cierres y desvíos en tiempo real para facilitar la seguridad y la movilidad en la ciudad. Estos son los puntos afectados:

  • Carrera 8 con calles 44 y 52
  • Carrera 5 con calle 44
  • Carrera 3 con calle 56
  • Carrera 1 con calle 21
  • Calle 5 con carrera 80

De igual forma, la ruta del MIO P24B presenta desvíos en su recorrido habitual:

Andrés Sanín → San Pedro: carrera 8 con calle 62 → calle 44

San Pedro → Andrés Sanín: calle 44 → carrera 8

Las autoridades en Cali adelantan operativos de control con el fin de hacerle frente a cualquier situación que se pueda llegar a registrar en la capital del Valle.

La militarización se da en respuesta a la petición de la Alcaldía de Cali de militarizar la ciudad y de apoyar a los uniformados de la Policía Metropolitana de Cali que realizan sus labores de seguridad para que la ciudadanía se sienta segura.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, precisó que no han bajado la guardia ante estos hechos de violencia que hoy nuevamente sacuden a su ciudad.

“Seguimos en la calle haciendo presencia y controles de seguridad con las fuerzas militares, en toda la ciudad. Desde el inicio de este año enfrentamos la amenaza de la Jaime Martínez, narcotraficantes que usan a Jamundí de negocio y vienen a violentar a Cali. No vamos a parar hasta capturarlos”.

Al mismo tiempo, agregó: “Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa para impulsar los trabajos que se van a adelantar en Jamundí para dar con los máximos responsables de estos ataques terroristas contra Cali”.

