Piden donar sangre para más de 70 heridos tras ataque terrorista en Cali

Desde la Alcaldía de Cali hicieron un llamado a la ciudadanía en general para que se acerquen a donar sangre, necesaria para los más de 70 heridos en el ataque con explosivos a las afueras de las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la capital de Valle del Cauca.

La jornada comenzó desde las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 5:00 p. m. de este viernes, 22 de agosto, en el Bulevar del Río, sobre la calle 8, donde un equipo recibe a los donantes.

La jornada va hasta las 5:00 de la tarde de este viernes en Cali. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La sangre recolectada será utilizada en las diferentes clínicas de la ciudad, donde los lesionados la requieran.

Piden donar sangre en Cali. | Foto: Suministrada a SEMANA.

German Escobar, secretario de Salud en Cali, informó que se activaron todos los equipos y el personal necesario para la atención de las personas lesionadas en este acto de barbarie.

“Hemos declarado la alerta naranja en la red hospitalaria. La red hospitalaria ha respondido de manera oportuna y está lista a cualquier eventualidad”, dijo el funcionario por medio de su cuenta en la red social X.

Precisó que desde el Gobierno nacional le han brindado todo el apoyo requerido para la atención en salud de las personas lesionadas.

“Acabo de hablar con el ministro de Salud, quien ha ofrecido toda la capacidad del @MinSaludCol en caso de requerirla, ante el atentado terrorista. Gran labor de los profesionales de la salud, hoy en Cali”, agregó.

Se conoció que el equipo de la Alcaldía de Cali está en territorio atendiendo las afectaciones. El alcalde Alejandro Eder se encuentra coordinando las acciones con la Fuerza Pública y el Gobierno nacional para la seguridad de la ciudad y de la región.

Los operativos de seguridad y control fueron intensificados en diferentes puntos de Cali y el departamento de Valle del Cauca con el fin de evitar nuevos ataques con explosivos o armados.

Hasta después de las 2:00 a. m. de este viernes, se extendió el recorrido del alcalde de Cali, Alejandro Eder, junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la Cúpula Militar, que hicieron presencia en la zona afectada por el atentado terrorista que dejó seis personas muertas y 76 heridas.

Así quedaron las inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez. | Foto: Alejandro Eder via X

El alcalde Eder afirmó: “Seguimos en la calle haciendo presencia y controles de seguridad con las fuerzas militares, en toda la ciudad. Desde el inicio de este año enfrentamos la amenaza de la Jaime Martínez, narcotraficantes que usan a Jamundí de negocio y vienen a violentar a Cali. No vamos a parar hasta capturarlos”.