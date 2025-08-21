“He ordenado la militarización de Cali”: estas son algunas de las medidas decretadas por Alejandro Eder tras el atentado

Tras el atentado ocurrido en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, el alcalde Alejandro Eder anunció medidas extremas para tratar de garantizar la seguridad en la ciudad.

Una de ellas, la militarización de la capital del Valle.

“He ordenado la militarización de Cali”, informó a través de su cuenta de X.

"He ordenado la militarización de Cali": alcalde Alejandro Eder anuncia medidas tras el carro bomba que estalló cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez.

“Adicionalmente, hemos reforzado la presencia de la Policía en entradas y salidas de la ciudad y todos los organismos de seguridad están desplegados para proteger a los caleños”, dijo Eder.

Además, anunció la realización de un consejo extraordinario de seguridad, en el cual espera la presencia del presidente Gustavo Petro y de la cúpula militar.

“En la próxima hora iniciara un consejo de seguridad, el cual he convocado, y en el cual espero la presencia del señor presidente y de la cúpula militar”, expresó el alcalde caleño.

Las medidas anunciadas por Eder se encuentran en un decreto emitido esta tarde por la Alcaldía. El documento deja ver que las medidas temporales son “para prevenir actos que puedan alterar el orden público”.

Por ejemplo, el artículo segundo ordena “prohibir el transporte y disposición de escombros en las vías públicas, inmuebles y lotes particulares, así como el transporte de carga pesada, elementos de construcción, cilindros de gas y mudanzas en todo el territorio del Distrito de Santiago de Cali, desde las 19:00 horas del día 21 de agosto de 2025 hasta las 04:00 horas del día 22 de agosto de 2025”.

Explosión frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. | Foto: Raúl Palacios

Esa medida exceptúa a “los vehículos debidamente identificados de las empresas de servicio público de Gas Licuado de Petróleo (GLP) legalmente constituidas, quienes podrán transportar y distribuir los cilindros de gas para la prestación de este servicio público esencial a los usuarios de la ciudad de Santiago de Cali”.

También se ordenó “el alistamiento de primer grado de todos los servidores públicos de los organismos de la Administración Distrital”, de manera especial los adscritos a las secretarías de Seguridad y Justicia, Movilidad, Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Unidad Especial de Servicios Públicos, Oficina de Comunicaciones y Empresas Municipales de Cali, de Salud", entre otras.

Un reporte preliminar da cuenta de la muerte de seis personas por el atentado, y 65 heridos, cuatro de ellos en condición crítica.

Otras medidas

Además, desde la Secretaría de Movilidad dispusieron de algunos cierres viales para atender la situación.