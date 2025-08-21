Carro bomba en Cali: alcalde Alejandro Eder ofrece una recompensa de $400 millones tras atentado frente a la base de la Fuerza Aérea

En la tarde de este jueves, 21 de agosto, se registró una fuerte explosión en la ciudad de Cali en la carrera 8, en inmediaciones de la base de la Fuerza Aérea.

Las Fuerzas Militares confirmaron que el atentado con carro bomba dejó —hasta el momento— seis civiles muertos y al menos 50 personas más heridas.

Ante esta situación, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó de manera categórica este acto violento que alteró la tranquilidad de los caleños.

“Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestra ciudad, trabajaremos sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia”, dijo.

Así mismo, el mandatario dio a conocer que desde la Alcaldía de Cali ofrecieron una recompensa de hasta $ 400 millones con el fin que brinden información oportuna sobre los responsables de este hecho para que sean capturados.

“Cali no bajará la guardia ante este atentado y solicitamos al Gobierno nacional mayor acompañamiento para garantizar la tranquilidad de los caleños”, mencionó Eder a través de un video publicado en su cuenta de X.

Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad.



Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias. No permitiremos que… pic.twitter.com/UE3FO2YicW — Alejandro Eder (@alejoeder) August 21, 2025

Por otro lado, el mandatario local dio instrucciones puntuales al comandante de la Policía Metropolitana de Cali para desplegar todas las capacidades operativas en la ciudad con el fin de evitar otros ataques.

“Le ordené asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata. También vamos a restringir el tráfico o el tránsito de camiones de cuatro toneladas o mayores, a partir de las 7 de la noche, hoy, hasta las 4 de la mañana de mañana, hasta nueva orden. Ya veremos si eso se prolonga”, detalló.

Atentado en Cali. | Foto: Redes sociales

En medio del horror que dejó este atentado, el alcalde envió un mensaje a la ciudadanía con el fin de brindar un parte de tranquilidad frente a esta difícil situación.