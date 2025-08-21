Suscribirse

Gustavo Petro confirmó que cinco personas murieron por atentado terrorista en Cali; mencionó a la Junta del Narcotráfico

El mandatario dijo que se trata de una retaliación por los golpes de la Fuerza Pública contra la columna Carlos Patiño.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 9:25 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA DE COLOMBIA

En medio de la conmoción que se registró en Cali, Valle del Cauca, por un atentado terrorista, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció.

Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la que confirmó que cinco civiles murieron por la explosión. Además, hizo mención a la Junta del Narcotráfico.

Contexto: Horror en Cali: Fuerza Aérea confirma atentado terrorista con un carro bomba; hay cinco muertos y varios heridos

En el trino, el mandatario colombiano expresó que ese atentado sería una retaliación a los golpes que ha propinado la Fuerza Pública en contra de la columna Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, de Iván Mordisco.

“Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos”, posteó el jefe de Estado.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Además, manifestó el mandatario en esa plataforma digital: “El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico”.

“El Gobierno considera aquí, y le pide al mundo que considere, a la Junta del Narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano”, anotó.

También dijo: “La Junta del Narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”.

Carro bomba en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.
Carro bomba en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. | Foto: Redes sociales

Ahora bien, en una declaración que dio Petro en Cesar, el mandatario actualizó la cifra, señalando que son —por ahora— cinco civiles muertos y 14 heridos.

Finalmente, Petro endureció su postura en contra de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo.

Atentado terrorista contra la Base Aérea de Cali este jueves, 21 de agosto de 2025
Atentado terrorista contra la Base Aérea de Cali este jueves, 21 de agosto de 2025 | Foto: Raúl Palacios

“Solicitarle al Estado colombiano en general, y al mundo, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá”, dijo.

Y avanzó en su intervención en un evento público de este jueves, 21 de agosto: “Le pediré a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que paralelamente inicie, de acuerdo con el Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial, un proceso por delitos contra la humanidad cometidos en Colombia sistemáticamente”.

Contexto: Misterioso trino de Petro en la madrugada en medio de la tensión entre EE. UU. y Maduro: habló de oficiales de Bolívar

“Le solicitaré a la Corte Penal Internacional una investigación por los hechos cometidos antes de este gobierno y durante mi gobierno, que demuestren que son criminales de guerra que acuden al terror, que son criminales contra la humanidad”, señaló finalmente el jefe de Estado.

