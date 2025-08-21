Política
Gustavo Petro confirmó que cinco personas murieron por atentado terrorista en Cali; mencionó a la Junta del Narcotráfico
El mandatario dijo que se trata de una retaliación por los golpes de la Fuerza Pública contra la columna Carlos Patiño.
En medio de la conmoción que se registró en Cali, Valle del Cauca, por un atentado terrorista, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció.
Lo hizo a través de su cuenta personal de X, en la que confirmó que cinco civiles murieron por la explosión. Además, hizo mención a la Junta del Narcotráfico.
En el trino, el mandatario colombiano expresó que ese atentado sería una retaliación a los golpes que ha propinado la Fuerza Pública en contra de la columna Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, de Iván Mordisco.
“Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali con dos civiles muertos”, posteó el jefe de Estado.
Además, manifestó el mandatario en esa plataforma digital: “El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico”.
“El Gobierno considera aquí, y le pide al mundo que considere, a la Junta del Narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano”, anotó.
También dijo: “La Junta del Narcotráfico, heredera del bloque capital de los paramilitares, dirige las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo”.
Ahora bien, en una declaración que dio Petro en Cesar, el mandatario actualizó la cifra, señalando que son —por ahora— cinco civiles muertos y 14 heridos.
Finalmente, Petro endureció su postura en contra de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo.
“Solicitarle al Estado colombiano en general, y al mundo, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá”, dijo.
Y avanzó en su intervención en un evento público de este jueves, 21 de agosto: “Le pediré a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que paralelamente inicie, de acuerdo con el Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial, un proceso por delitos contra la humanidad cometidos en Colombia sistemáticamente”.
“Le solicitaré a la Corte Penal Internacional una investigación por los hechos cometidos antes de este gobierno y durante mi gobierno, que demuestren que son criminales de guerra que acuden al terror, que son criminales contra la humanidad”, señaló finalmente el jefe de Estado.