Ejército ordena acuartelamiento tras ataques contra la Fuerza Pública en varias regiones de Colombia

En la tarde de este jueves, 21 de agosto, el Ejército Nacional, desde el nivel central, emitió una directriz ordenando el acuartelamiento de primer grado en todo el territorio nacional. Lo anterior, debido a que un helicóptero de la Policía fue derribado en Antioquia y al ataque terrorista ocurrido en instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Cali, Valle del Cauca.

SEMANA conoció que por los diferentes chats de la institución militar emitieron el siguiente mensaje: “Señores comandantes, buenas tardes. Atendiendo a la situación actual, me permito informarles que a partir del momento se dispone acuartelamiento de primer grado. Por favor, alertar a las unidades a nivel escuadra, pelotón, compañía, brigada, divisiones y sus equivalentes”.

Lo que buscan desde el Ejército Nacional es evitar que se registren nuevos ataques terroristas en contra de sus instalaciones en las diferentes regiones del país. La vigilancia en los alrededores de las bases militares ha sido redoblada por los uniformados.

Ejército adelanta operaciones en diferentes regiones del país. Foto: Ejército Colombiano / El País. | Foto: Foto: Ejército Colombiano / El País.

Desde la inteligencia de las Fuerzas Militares se encuentran en máxima alerta para poder reaccionar ante cualquier hecho que ponga en riesgo el orden público.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho sospechoso y así evitar nuevas alteraciones del orden público que afecten a las fuerzas armadas o a la población civil.

Y es que en el municipio de Amalfi, Antioquia, el Clan del Golfo derribó un helicóptero de la Policía Nacional que adelantaba operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. En este hecho terrorista murieron siete personas y seis más terminaron gravemente heridas.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, precisó por medio de su cuenta en la red social de X detalles de este hecho.

“Durante un operativo contra el narcotráfico, nuestra @PoliciaColombia fue atacada por el cartel del Clan del Golfo, causando el incendio de un helicóptero y afectación crítica a nuestros policías. En referencia a este ataque, todas las capacidades de las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia fueron desplegadas para garantizar la extracción del personal en tierra, brindar apoyo aéreo y neutralizar a los criminales responsables", detalló.

