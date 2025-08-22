Suscribirse

Nación

Atentado en Cali: ministro de Defensa confirma que entre las víctimas mortales se encuentran una mujer embarazada y un menor de edad. Recompensa asciende a 3.200 millones

El atentado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez dejó seis civiles muertos y 71 heridos.

Redacción Nación
22 de agosto de 2025, 4:43 p. m.
Atentado en Cali: ministro de Defensa confirma que entre las víctimas mortales se encuentran una mujer embarazada y un menor de edad, recompensa asciende a 3.200 millones
El ministro de Defensa confirma que entre las víctimas mortales se encuentran una mujer embarazada y un menor de edad. | Foto: Collage fotos SEMANA / El País

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que entre las víctimas fatales del reciente atentado ocurrido en Cali se encuentra una mujer en estado de embarazo y un menor de 17 años. “Esas seis personas que murieron eran transeúntes que estaban en el lugar a las 2:50 p. m. en pleno movimiento”, aseveró el funcionario.

El ataque, perpetrado mediante la detonación de un camión bomba cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejó un total de seis personas muertas y más de 70 heridos, según el balance preliminar de las autoridades.

El atentado tuvo lugar el jueves 21 de agosto de 2025 en una zona comercial y transitada de Cali. Los explosivos causaron graves daños no solo a la infraestructura militar, sino también a locales comerciales y viviendas cercanas, generando una emergencia que requirió la intervención inmediata de equipos de salud, rescate y antiexplosivos.

Limpieza de las calles aledañas a la Base Aérea tras el atentado terrorista.
Limpieza de las calles aledañas a la Base Aérea tras el atentado terrorista. | Foto: Alcaldía de Cali
Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali
Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali | Foto: Raúl Palacios
Contexto: Disidencias de Mordisco son las responsables del atentado terrorista en Cali, según minDefensa

Las autoridades responsabilizan del atentado a las disidencias de las FARC, específicamente a la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco. El ministro Sánchez hizo un llamado a la máxima alerta ante la posibilidad de nuevos ataques y ofreció una recompensa de 3.200 millones de pesos por información que permita capturar a alias Marlon, señalado como uno de los responsables directos del ataque.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó también la militarización de la ciudad como medida para garantizar la seguridad tras el ataque y anunció incentivos económicos adicionales para quienes proporcionen datos sobre los autores materiales e intelectuales del acto terrorista.

Sobre el fallecimiento de un menor de edad, familiares confirmaron a Noticias RCN que “tenía 17 años. Iba para el centro para comprar unos implementos de peluquería y venía con la mamá. Entonces ahí los cogió el impacto. La mamá resultó muy malherida, ya la trasladaron. No sé para qué clínica lo trasladaron y él falleció. Recibió todo el impacto en el pecho”, señaló Víctor Muñoz, familiar de la víctima.

Entre las víctimas mortales también se encontraba un joven bailarín y creador de contenido digital, Cristian Leandro, según lo confirmó su primo Edward Riascos a través de su cuenta de Facebook. Un conductor de taxi, según señaló Johnny Rangel, vocero del gremio de taxistas en Cali, en declaraciones recogidas por El País:Un compañero fue vilmente asesinado por esta acción terrorista”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan oferta de Real Madrid y Manchester United por figura de Selección Colombia: esto acabó pasando

2. Habla el papá de Valeria Afanador y dice lo que habría pasado con su hija desaparecida en Cajicá: “Tenemos clarísimo”

3. A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico

4. Miguel Uribe Londoño será el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático: asumirá las banderas de su hijo

5. ¿Juega Luis Díaz? Bayern Múnich confirmó su nómina titular para el debut en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

atentadoCaliAtentado a policíaDisidencia de las Farc

Noticias Destacadas

Esto fue lo que dijo el papá de la niña.

Habla el papá de Valeria Afanador y dice lo que habría pasado con su hija desaparecida en Cajicá: “Tenemos clarísimo”

Redacción Nación
A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico

A 77 asciende el número de heridos por el atentado terrorista en Cali, tres se encuentran en estado crítico

Redacción Nación
El pasado primero de enero, Carlos Fernando Galán cumplió su primer año de gobierno al frente de la Alcaldía de Bogotá.

“Nueva expresión de amenaza a la institucionalidad en Colombia”: alcalde de Bogotá sobre la ola de violencia

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.