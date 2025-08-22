El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que entre las víctimas fatales del reciente atentado ocurrido en Cali se encuentra una mujer en estado de embarazo y un menor de 17 años. “Esas seis personas que murieron eran transeúntes que estaban en el lugar a las 2:50 p. m. en pleno movimiento”, aseveró el funcionario.

El ataque, perpetrado mediante la detonación de un camión bomba cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejó un total de seis personas muertas y más de 70 heridos, según el balance preliminar de las autoridades.

El atentado tuvo lugar el jueves 21 de agosto de 2025 en una zona comercial y transitada de Cali. Los explosivos causaron graves daños no solo a la infraestructura militar, sino también a locales comerciales y viviendas cercanas, generando una emergencia que requirió la intervención inmediata de equipos de salud, rescate y antiexplosivos.

Limpieza de las calles aledañas a la Base Aérea tras el atentado terrorista. | Foto: Alcaldía de Cali

Explosión frente a la base aérea marco Fidel Suárez en Cali | Foto: Raúl Palacios

Las autoridades responsabilizan del atentado a las disidencias de las FARC, específicamente a la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco. El ministro Sánchez hizo un llamado a la máxima alerta ante la posibilidad de nuevos ataques y ofreció una recompensa de 3.200 millones de pesos por información que permita capturar a alias Marlon, señalado como uno de los responsables directos del ataque.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmó también la militarización de la ciudad como medida para garantizar la seguridad tras el ataque y anunció incentivos económicos adicionales para quienes proporcionen datos sobre los autores materiales e intelectuales del acto terrorista.

En Cali no nos rendimos ante el terrorismo. Del Consejo de Seguridad tomamos decisiones claras: habrá un PMU permanente con Nación, Gobernación y Fuerza Pública, se mantendrá presencia militar y policíal en la toda la ciudad, en Jamundí y en el sur del país para recuperar y… pic.twitter.com/5gYx5m1I2l — Alejandro Eder (@alejoeder) August 22, 2025

Sobre el fallecimiento de un menor de edad, familiares confirmaron a Noticias RCN que “tenía 17 años. Iba para el centro para comprar unos implementos de peluquería y venía con la mamá. Entonces ahí los cogió el impacto. La mamá resultó muy malherida, ya la trasladaron. No sé para qué clínica lo trasladaron y él falleció. Recibió todo el impacto en el pecho”, señaló Víctor Muñoz, familiar de la víctima.