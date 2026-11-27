Melissa Villegas aterrizó sola en Miami hace doce años, a los 24, con una maleta, muchos sueños y un inglés que todavía no dominaba. De esta manera, empezó un recorrido que la convirtió en Realtor® en Florida —un título reservado a los agentes inmobiliarios afiliados a la Asociación Nacional de Realtors de Estados Unidos, comprometidos con su código de ética— y en la asesora de inversionistas colombianos, que son el 90 por ciento de sus clientes.

Su primer emprendimiento, sin embargo, no tuvo nada que ver con los bienes raíces: fue una empresa de envío de paquetes que le permitió conocer a muchas personas en Miami y en Colombia que luego se convirtieron en sus primeros clientes. Le fue bien hasta que sintió que ya había cumplido el ciclo.

Fue entonces cuando un inversionista hondureño, aliado de su empresa, le abrió la puerta a ese oficio: tenía varias propiedades en Miami y nadie de confianza que las administrara, por lo que le propuso sacar la licencia y encargarse de ellas. Melissa no lo vio como un simple favor, pues en esa petición reconoció la preocupación de muchos propietarios que viven lejos de su inversión.

Y, ¿el inglés? “Muchas personas que emigramos a este país no tenemos el idioma. Me dejé apoyar de gente de la industria que me decía: ‘No importa, eso lo vas aprendiendo’. Con miedo y sin idioma, lo hice. Lo más importante es que uno quiera, que salga de su zona de confort y se lance, cueste lo que cueste”.

Melissa Villegas, Realtor® en Florida (Realty One Group Estates). Foto: Suministrada - API

Paso a paso y consejos que valen oro

¿Cómo es el proceso cuando un colombiano decide comprar en Florida? Melissa, que trabaja como agente independiente de la mano del bróker Realty One Group Estates, empieza siempre con una cita uno a uno para entender qué busca el cliente y para qué quiere invertir. “Nadie llega con la mente en blanco. La mayoría ya ha preguntado en otros lugares y todavía tiene dudas. Cuando las resolvemos, empieza la confianza”, explica.

“Luego le presenta a su equipo de confianza, porque comprar desde otro país implica pasos que en Colombia no existen: compañías de título, que cumplen una función parecida a la de una notaría; prestamistas que otorgan créditos hipotecarios a extranjeros; abogados, y contadores licenciados en Estados Unidos. ”Eso es lo bonito del real estate en Estados Unidos: es un sistema transparente. Todo se hace por la vía legal, todo agente debe tener licencia y cada venta queda en registros públicos, donde cualquiera puede consultarla", explica Melissa.

Después de la firma, si la compra es sobre planos, Melissa no desaparece: durante los tres o cuatro años de construcción mantiene al cliente al día, algo que tranquiliza a quien vive lejos. Ya con la entrega, el propietario elige quién administra su inmueble.

“Para mí, la relación a largo plazo pesa más que la venta inmediata, que llega como resultado de un buen trabajo con el cliente. Quiero que, de principio a fin, tenga todas las herramientas para que invierta de manera responsable. Cualquier inversión tiene riesgo; sin embargo, él debe saber cómo funciona y cuáles son los procesos. Estamos hablando de patrimonios de muchos años de trabajo, y eso hace que no se trate solo de vender”, explica.

¿Y cómo reducir el riesgo que implica toda inversión? Para Melissa, empieza por saber quién está detrás de cada proyecto, por eso prefiere desarrolladores con años de experiencia en el país. En sus palabras, “lo más importante es que el cliente esté bien protegido. No puedo decirle que su inversión está asegurada al cien por ciento, porque estaría mintiendo. Lo que busco es que corra el menor riesgo posible, que le entreguen su unidad a tiempo y con los acabados que compró, y que el constructor tenga músculo financiero”.

De ahí que haya elegido trabajar con Property Markets Group (PMG), un desarrollador con 35 años de trayectoria, más de 185 proyectos en 25 mercados, US$12.000 millones desarrollados y otros US$6.500 millones en desarrollo. Para Melissa, elegir un desarrollador sólido es el primer paso, pero no el único: “En Miami, dos edificios que se parecen pueden tener usos muy distintos. En uno se puede rentar por noches y en otro no”. Por eso, entender qué se compra pesa tanto como saber quién lo construye.

Melissa Villegas, Realtor® en Florida (Realty One Group Estates). Foto: Suministrada - API

Tres proyectos, tres formas de vivir en Florida

Los proyectos de PMG con los que Melissa trabaja muestran cómo cambia el uso de un edificio a otro y, con él, la forma de vivir en el sur de Florida. En Wynwood, uno de los barrios de Miami con mayor llegada de empresas globales, se levanta Frida Kahlo Wynwood Residences. Su uso está previsto para quien quiere rentar por noches o semanas, así que las residencias se entregan amuebladas por completo. Para Melissa, Wynwood es una de las zonas con más proyección de Miami: “Cuando llegan inversiones como la de Ken Griffin, cambia todo alrededor: el empleo, los servicios y la demanda. Por eso es una zona en la que creo”.

Muy distinto es Delano Residences & Hotel Miami, la primera torre residencial de la marca Delano, que estará en el centro de la ciudad, frente a la Bahía de Biscayne, y combinará el ultralujo de sus residencias con un estilo de vida de hotel. Su gran diferencia, según Melissa, es la flexibilidad: “Hay unidades que se entregan amuebladas y pueden entrar al programa de alquiler a corto plazo, y otras pensadas para vivir. En algunos casos, como en unidades de alrededor de US$3 millones, el comprador recibe tres títulos totalmente independientes: la residencia, un estudio y una oficina. Con una sola compra tiene tres propiedades, cada una con su propia escritura”.

Delano Residences & Hotel Miami, la primera torre residencial de la marca Delano. Foto: Suministrada - API

Sage Intracoastal Residences, en Fort Lauderdale, le apuesta en cambio a otra escala y a otro comprador: el que busca tranquilidad, privacidad y vida frente al agua. Es un edificio boutique de 44 residencias sobre el canal intracostero, que está en construcción y que será entregado en la primavera de 2028. “Fort Lauderdale es otra Florida: más calmada y más residencial, y cada vez más desarrolladores que antes solo miraban Miami están invirtiendo allí”, dice Melissa.

Estar al día con lo que pasa en la ciudad fue, de hecho, lo que la llevó hace cerca de cuatro años a convertirse en mentora de nuevos agentes inmobiliarios, un papel del que terminó enamorada porque le permite darles lo que tanto le faltó cuando llegó a Estados Unidos hace doce años: acompañamiento, formación constante y un ejemplo de cómo ejercer el oficio con ética.

Para mayor información, visite su página web www.melissavillegas.com o contáctela a través de su Instagram en @melissavillegasrealt.

*Contenido elaborado con el apoyo de Property Markets Group