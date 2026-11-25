Los llamados impuestos saludables, que nacieron con la reforma tributaria de 2022 en el gobierno de Gustavo Petro, continúan estando en el ojo del huracán. Por un lado, en este periodo legislativo se radicó un proyecto de Ley para eliminarlos y por otro, la Ley de Rescate Económico crea el “impuesto a las bebidas ultraprocesadas endulzadas”.

Los impuestos saludables empezaron a aplicarse en noviembre de 2023 a bebidas azucaradas (gaseosas) y ciertos ultraprocesados con tarifas que han ido aumentando gradualmente. En 2024 los ultraprocesados aportaron $2,39 billones al recaudo y las bebidas azucaradas cerca de $489.000 millones, según los datos presentados en la proposición de los representantes Daniel Briceño y Carol Borda, quienes abogan para la eliminación de estos gravámenes.

Los representantes radicaron un proyecto para derogarlos, pues sostienen, entre otras razones, que encarecieron productos de consumo diario. Fenalco respalda esta propuesta, pues al presionar los precios al alza se ha afectado directamente a las tiendas de barrio y por consiguiente a los ingresos de las familias que viven de estos negocios.

En cuanto a la llamada Ley de Rescate Económico, la propuesta del Gobierno es que el impuesto cobije a las bebidas con edulcorantes, con tarifas de $45 y $76 por cada 100 ml a partir del 2028, las negociaciones entre el Ministerio de Hacienda y el Legislativo se mantienen, así que todavía no es claro el futuro de esta medida.

Édgar Jiménez, docente experto en Economía de la Universidad Jorge Tadeo, equiparó la discusión de los impuestos a las bebidas azucaradas con la inflación cuando los precios suben, un efecto que se siente de manera inmediata. “Aunque los precios pueden incrementarse, los ciudadanos los siguen consumiendo”, sostuvo. Por eso resulta determinante la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso, pues los impuestos saludables tienen como finalidad desestimular el consumo de estos productos, buscando así frenar enfermedades como la obesidad y la diabetes. Sin embargo, hasta ahora la evidencia señala que en Colombia ese efecto no se ha conseguido.

“Lo que se buscaba no era recaudar más plata, sino que la gente cuidara más la salud y esto no ha sucedido. Es lo que en economía se llama algo inelástico. Y es que aunque a usted le suban mucho los precios, sigue consumiendo más o menos lo mismo”, puntualizó Jiménez.

Por otro lado, el experto señaló que con el impuesto sucedió algo inesperado en principio y “es el tema del recaudo, que empieza a ser importante en el presupuesto general de la nación, porque la cifra podría estar por encima de los 3 y, tal vez, llegando a los 4 billones de pesos al año. Eso es una plata supremamente importante. Pero esta no era la idea. El objetivo era recaudar muy poquito con esto porque el consumo iba a bajar, pero no pasó”.

Por su parte, Diego Sánchez, docente de Economía de la Universidad Central, puso un ejemplo para entender mejor lo que está sucediendo: “Bajar a la tienda del barrio, abrir la nevera, sacar una gaseosa bien fría y pagarla, parece un acto inofensivo, una rutina tal vez de segundos. Pero detrás de estos pesos de más que nos cobran en la caja, hay una discusión económica y política muy grande. Es el punto donde la teoría económica se encuentra de frente con la realidad de la calle”.

¿Qué se cobra entonces? Desde la reforma tributaria del año 2022 existe el IBUA, el impuesto a las bebidas ultra procesadas y azucaradas. “No es un porcentaje sobre el precio, se cobra por cada 100 ml, según el azúcar añadido. En 2026, si la bebida tiene menos de 5 g por cada 100 ml, no paga. Entre 5 y menos de 9 g, paga 40 pesos y con 9 g o más, que es donde están casi todas las gaseosas tradicionales, se pagan 68 pesos, continuó el docente. Con la botella familiar de litro y medio, la del almuerzo del domingo, son 15 porciones de 100 ml. 15 x 68 da $1.020 de impuestos, solo en esa botella”.

La ley dice que este valor lo declaran los productores y los importadores, “pero en economía distinguimos entre quién le paga a la DIAN y quién termina asumiendo la carga. Los estudios muestran que en promedio el 82% del impuesto se trasladó al precio final, es decir, a nosotros, los consumidores. De cada 100 pesos de impuestos, unos 82 los pone el consumidor. El fabricante sube el precio, el distribuidor también, el tendero también, es decir, aquí todo el mundo sube el precio, que vive de márgenes muy pequeños. Entonces, a la final nos va a afectar el bolsillo”.

Asimismo, indicó que las ventas de los productos gravados bajaron cerca del 15% y entre 2023 y 2024 el consumo cayó 2.9% con una reducción más marcada en los hogares de menos ingresos. “Para quienes defienden el impuesto, eso es justo lo que se busca, menos azúcar en las familias que más sufren enfermedades como la diabetes. Para los críticos, esos mismos hogares son los que más sienten el golpe en el bolsillo, justo con las tiendas de barrio. Y hay algo importante, el golpe económico se siente hoy en la caja registradora, mientras que el beneficio en salud puede tardar varios años. Los estudios todavía no muestran efectos claros en la salud y se necesita más evidencia”.

Ahora, ante la propuesta del gobierno de De La Espriella de un posible incremento, los tenderos han expresado su preocupación y el Centro Democrático propone derogar estos impuestos desde el primero de enero del 2027. “Un impuesto saludable funciona cuando la gente deja de comprar el producto, pero si la industria quitó el azúcar, el consumidor se cambió a la versión cero y aún así se le cobra impuesto, vale la pena preguntarse, ¿estamos frente a una política de salud o frente a una necesidad de mayor recaudo tributario?”, concluyó Sánchez.