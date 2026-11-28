Las contraseñas forman parte de la vida digital de millones de personas. Se utilizan para acceder al correo electrónico, redes sociales, aplicaciones bancarias, plataformas de entretenimiento y prácticamente cualquier servicio que requiera una cuenta personal.

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Aunque introducir una clave para ingresar a estos espacios parece una acción cotidiana, su función va mucho más allá de permitir el acceso a una plataforma: constituye una de las primeras barreras para proteger la información personal y evitar que terceros puedan acceder a ella sin autorización.

Sin embargo, uno de los errores más comunes es no prestar suficiente atención a la forma en que se crean. Muchas personas optan por combinaciones fáciles de recordar, como fechas de nacimiento, nombres de familiares, números consecutivos o palabras habituales. Aunque estas alternativas pueden resultar prácticas, también son algunas de las primeras que prueban los ciberdelincuentes cuando intentan vulnerar una cuenta.

Por esta razón, una de las principales recomendaciones es construir claves que combinen letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. A estos recursos se puede sumar otro elemento que ayuda a reforzar su seguridad: incluir la letra ‘ñ’.

Foto de referencia de un hacker vulnerando contraseñas. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Así lo explicó el experto en ciberseguridad y ‘hacker’ forense digital José Javier Pastor Valero. Según señaló, al tratarse de un carácter poco habitual en otros idiomas, su presencia no suele estar contemplada en los diccionarios que se emplean para intentar descifrar contraseñas. Esto puede dificultar los ataques de fuerza bruta, una técnica que consiste en probar diferentes combinaciones de caracteres hasta encontrar la clave correcta.

Otra alternativa es reemplazar algunos caracteres por números de apariencia similar, como cambiar la ‘o’ por el 0, la ‘i’ por el 1, la ‘e’ por el 3 y la ‘a’ por el 4.

Recomendaciones adicionales para proteger las contraseñas

Además de elegir combinaciones difíciles de adivinar, es importante adoptar ciertos hábitos para evitar que las claves queden expuestas. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) recoge varias recomendaciones que ayudan a reforzar la protección de las cuentas digitales.

Foto de referencia de mujer cambiando las contraseñas de sus cuentas. Foto: Getty Images

Entre las principales medidas se encuentran: