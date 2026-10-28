Tres formas prácticas de conectarse a una red wifi sin necesidad de tener la contraseña

No tener la contraseña de una red wifi puede parecer un inconveniente menor, pero puede dificultar el acceso a internet y limitar algunas de las actividades que las personas realizan a diario desde sus celulares, computadores y otros dispositivos.

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Aunque los equipos sigan funcionando con normalidad, la falta de conexión puede impedir el uso de ciertas aplicaciones, la descarga de archivos y la instalación de actualizaciones. En estos casos, existen alternativas para conectarse a una red inalámbrica sin tener que escribir la clave manualmente, siempre que se cuente con la autorización de su propietario.

El wifi permite conectar dispositivos a internet mediante un router, sin necesidad de consumir los datos móviles de un plan de telefonía. Sin embargo, cuando la red está protegida, es necesario conocer la contraseña o recurrir a alguna de las opciones habilitadas para compartir el acceso.

Una de ellas es el código QR, un método que facilita la conexión sin tener que introducir la clave. Según explica Xataka, algunos routers incluyen este código en una etiqueta ubicada en su parte trasera. Para utilizarlo, basta con abrir la cámara del celular y apuntar hacia la imagen. Una vez reconocido, aparecerá una notificación con el nombre de la red y la opción para conectarse.

Imagen de referencia de celular conectándose a una red wifi por código QR. Foto: Getty Images

También es posible utilizar códigos QR generados con los datos de una red wifi. No obstante, si el propietario cambia el nombre de la conexión o su contraseña, será necesario crear uno nuevo con la información actualizada para que funcione correctamente.

Otra alternativa es el botón WPS, una función que permite conectar dispositivos compatibles sin escribir la clave. Al activarla, el router habilita durante un periodo breve un proceso de vinculación que facilita el acceso a los equipos cercanos.

Por lo general, está ubicado en la parte trasera o lateral del router y puede identificarse con las letras WPS o un símbolo de dos flechas. Su disponibilidad depende del fabricante y del modelo. Para utilizarlo, es necesario tener acceso físico al equipo y contar con un dispositivo compatible con esta función.

Por último, algunos celulares permiten compartir el acceso a una red wifi con otros dispositivos sin necesidad de revelar la contraseña. Tanto en Android como en iPhone existen opciones para facilitar este proceso, aunque los pasos pueden variar según el modelo y la versión del sistema operativo.

Imagen de referencia de móvil con una red wifi. Foto: Getty Images

En determinados casos, el equipo que ya está conectado puede mostrar una notificación o una opción para compartir el acceso cuando otro dispositivo intenta unirse a la misma red. Dependiendo del método, puede ser necesario activar el wifi y el Bluetooth o confirmar la solicitud desde el celular que tiene guardada la clave.

Estas alternativas permiten conectarse de manera más sencilla, pero no eliminan la necesidad de contar con el permiso del propietario de la red. Además, conviene verificar que el código QR o el proceso de vinculación corresponda a una conexión legítima antes de utilizarlo.