La nostalgia llegará a EA SPORTS FC 27 con el regreso de una de las voces más recordadas de los videojuegos de fútbol. La compañía Electronic Arts incorporará nuevamente los comentarios del periodista británico John Motson, quien acompañó a los jugadores de la saga FIFA durante diez años. Para hacerlo posible, recurrió a herramientas de inteligencia artificial y contó con la autorización de sus familiares.

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Motson construyó una extensa trayectoria en el periodismo deportivo inglés. A lo largo de cinco décadas de trabajo, narró más de 2.500 encuentros y cubrió 30 torneos internacionales. Su voz también se convirtió en una referencia para los aficionados a los videojuegos, pues estuvo presente en las entregas de FIFA entre 1996 y 2006.

El comentarista murió en febrero de 2023, a los 77 años. Sin embargo, su legado volverá a escucharse en la franquicia gracias a una recreación digital desarrollada a partir de archivos de audio de sus antiguas transmisiones.

Según explicó Electronic Arts, el proyecto se llevó a cabo con el consentimiento y la participación de la familia Motson.

John Motson, periodista británico. Foto: Getty Images

Fred Motson, hijo del periodista, celebró la iniciativa y destacó la influencia que tuvo su padre en distintas generaciones de aficionados. También señaló que su voz acompañó a millones de personas mientras disfrutaban de los videojuegos y que esta incorporación permitirá que nuevos seguidores conozcan y aprecien su trabajo.

El homenaje ya se encuentra disponible en EA SPORTS FC 27 desde el jueves 26 de noviembre, como parte de la actualización v1.3.0.

Foto de referencia de EA SPORTS FC 27. Foto: Getty Images

El regreso de John Motson a EA SPORTS FC 27 representa un homenaje a una de las voces más emblemáticas del fútbol y a su legado en los videojuegos.

Gracias a la IA y al consentimiento de su familia, nuevas generaciones de jugadores podrán escuchar nuevamente al comentarista que acompañó durante años a millones de aficionados de la saga FIFA.