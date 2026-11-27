El 19 de noviembre se estrenó oficialmente uno de los videojuegos más anhelados de los últimos años: GTA VI. Su lanzamiento despertó una enorme expectativa entre los seguidores de la franquicia, que llevaban más de una década esperando una nueva entrega de la popular saga de Rockstar Games.

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La llegada del título no solo ha generado conversación entre los fanáticos, sino que también ha puesto en evidencia el impacto económico, tecnológico y cultural que puede alcanzar una producción de esta magnitud. Jugadores, creadores de contenido, tiendas especializadas y empresas del sector han seguido de cerca cada novedad relacionada con el videojuego.

La expectativa también se ha trasladado a las redes sociales, donde abundan las reacciones, los comentarios y las publicaciones sobre los personajes, escenarios y detalles de esta nueva aventura.

En medio de este entusiasmo, algunos seguidores buscan llevar su afición más allá de la pantalla y trasladar elementos del universo de GTA VI a los dispositivos que utilizan diariamente. Para ello, recurren a fondos de pantalla, imágenes, tonos de llamada e íconos inspirados en el videojuego.

Una de las aplicaciones que se puede personalizar es WhatsApp. Aunque la plataforma no ofrece una función oficial relacionada con GTA VI, existen diferentes alternativas para modificar su apariencia y darle un estilo inspirado en el esperado lanzamiento.

¿Cómo activar el modo GTA VI en WhatsApp?

Una de las formas más sencillas de darle un estilo inspirado en GTA VI al servicio de mensajería es utilizar una imagen del videojuego como fondo de las conversaciones.

Imagen de referencia de GTA VI en el celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp e ingresar al apartado de ‘Ajustes’.

Seleccionar la opción ‘Chats’ y buscar el apartado de ‘Fondo de pantalla’ o ‘Tema predeterminado del chat’, según la versión de la aplicación.

Elegir la alternativa para seleccionar una imagen desde la galería.

Buscar una fotografía de GTA VI que se haya descargado previamente.

Configurar la imagen al tamaño de la pantalla y guardar los cambios.

También es posible personalizar una conversación específica, sin necesidad de modificar el fondo de todos los chats.

Otra alternativa consiste en cambiar la apariencia del teclado que se utiliza para escribir mensajes. Esta modificación no se realiza directamente desde WhatsApp, sino mediante aplicaciones que permiten crear diseños personalizados, como Gboard o Microsoft SwiftKey.

En términos generales, el procedimiento consiste en:

Abrir la configuración del teclado instalado en el celular.

Entrar en la sección de ‘Temas’ o ‘Personalización’.

Seleccionar la opción para crear un diseño propio.

Escoger una imagen horizontal inspirada en GTA VI.

Ajustar el tamaño, el brillo y la transparencia hasta conseguir el resultado deseado.

Imagen de referencia de GTA VI en el celular. Foto: Getty Images

Es importante elegir una fotografía que permita distinguir las letras y los símbolos con facilidad, para que el diseño no dificulte la escritura.

También existe la posibilidad de modificar el ícono de la aplicación para que tenga una apariencia relacionada con GTA VI. Sin embargo, este procedimiento depende del sistema operativo y, en algunos dispositivos Android, requiere utilizar un lanzador de aplicaciones o launcher que permita cambiar los íconos.